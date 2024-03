Pflanzen-Experte René Wadas gibt im "Riverboat" Tipps: So könnt Ihr Eure Rose am Leben halten

Das Weidenwasser packt man mitsamt der blütenlosen Rose in eine Vase "und wartet 10, 15 Tage. Dann nimmt man die Rose wieder raus und dann hat sie Wurzeln." So könne man sie dann auch im Garten pflanzen, erklärt der Experte.

Denn tatsächlich war das Erste, was der Pflanzenexperte machte: Der Rose kurzerhand die Blüte abschneiden. Als Nächstes zähle man die Blätter. Drei seien okay. Ebenso bei den Augen, den kleinen Knubbeln, die neue Triebe darstellen. Wadas entfernte noch ein Stück vom unteren Teil des Stiels, danach müsse das Röslein in sogenanntes Weidenwasser.

Vor allem die schönste aller Blumen, die Rose, stand dabei im Fokus der Talkrunde. © magryt/123RF

Schauspieler und Synchronsprecher Jan Sosniok (55) suchte nach Rat für seine Walnüsse, die immer wieder von Fruchtfliegen angegriffen werden und deswegen sogar verfaulen würden.

Die einfache Lösung des Gärtnermeisters: Wie in der Küche kann man die Tiere auch im Garten ganz leicht mit Apfelessig und Spülmittel bekämpfen. Statt in ein Glas kommt die Mixtur dazu in eine Flasche, die man einfach an einem Haken in den Baum hängt. Fertig ist die Fliegenfalle.

Schauspielerin Simone Rethel-Heesters wollte gleich noch erfahren, warum ihre Rosen im Frühjahr immer ihre Blätter verlieren, sobald sie eine Blüte bekommen.

Wadas Antwort: Die Rose auf drei Augen zurückschneiden, sobald die Frostgefahr vorbei ist. "Man muss bereit sein, die Rose zurückzuschneiden. Radikal. Weil auf einen starken Rückschnitt immer ein starker Austrieb folgt."

