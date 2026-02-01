Pleiten, Pech und Pannen: TV-Star bringt Kim Fisher völlig aus dem Konzept
Leipzig - Diese "Riverboat"-Sendung wird Kim Fisher (56) wohl noch eine Weile im Gedächtnis bleiben. Nicht nur passierte ihr ein peinlicher Versprecher, auch im Gespräch mit Schauspieler Hinnerk Schönemann (51) schien sie völlig von der Rolle zu sein.
Möglicherweise lag es auch einfach an dem gebürtigen Rostocker selbst, denn gleich zu Beginn machte die Moderatorin kein Geheimnis daraus, dass sie sich sehr auf ihn als Talkgast gefreut hat.
Doch sie glaubte auch zu bemerken, dass Schönemann den ganzen Rummel um seine Person nicht so sehr mag. "Ach, ich mach das, ich zieh das durch, das ist Arbeit", konterte der 51-Jährige grinsend und hatte damit alle Lacher auf seiner Seite.
Als die beiden schließlich über die Krimireihe "Nord bei Nordwest" sprachen, geriet Fisher immer mehr ins Straucheln. "Gestern lief 'Blindgänger'...", setzte sie an, um direkt von dem Schauspieler ausgebremst zu werden.
"Nee, das ist nicht ganz richtig, gestern lief 'Pechmarie'. 'Blindgänger' kommt nächste Woche", so Schönemann sichtlich amüsiert. So weit, so gut, die Berlinerin nahm's sportlich und fuhr fort: "Aber die Quoten von gestern waren bei über sechs Millionen ..."
"Auch nicht ganz richtig, die waren bei FAST sechs Millionen", lachte ihr Gegenüber erneut - wie auch Gäste und Publikum, während die 56-Jährige gespielt beleidigt die Arme vor der Brust verschränkte.
Comedian kommen im "Riverboat" beinahe die Tränen vor Lachen
Da aber aller guten Dinge drei sind, setzten die beiden noch einen drauf. "Du hast ja zum Beispiel auch Regie geführt bei dieser Episode ..." "Das ist auch nicht ganz richtig", unterbrach Schönemann Fisher ein drittes Mal. "Die führe ich ja nächste Woche erst, 'Blindgänger' ist mein Film."
Während Annika Lau (46) versuchte, die Pannen-Moderatorin wieder aufzubauen, kamen Ralf Schmitz (51) beinahe die Tränen vor Lachen. "Vielleicht hast du die falsche Karte für den falschen Gast genommen?", witzelte der Comedian.
"Nee, ich komme gerade einfach nicht rein", jammerte Fisher schmunzelnd. "Aber das liegt an Hinnerk!"
Na ja, jeder hat immerhin mal einen schlechten Tag. Dass dieser Stunden später auch pannenreich enden würde, weil sie und Annika Lau ihren Zug verpasst haben, konnte die Moderatorin zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Die ganze "Riverboat"-Folge samt Pleiten, Pech und Pannen könnt Ihr in der MDR-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / STAR-MEDIA