Pleiten, Pech und Pannen: TV-Star bringt Kim Fisher völlig aus dem Konzept

Leipzig - Diese " Riverboat "-Sendung wird Kim Fisher (56) wohl noch eine Weile im Gedächtnis bleiben. Nicht nur passierte ihr ein peinlicher Versprecher , auch im Gespräch mit Schauspieler Hinnerk Schönemann (51) schien sie völlig von der Rolle zu sein.

Schauspieler Hinnerk Schönemann (51) machte sich auch einen Spaß daraus, Kim Fisher (56) etwas zu veralbern. © IMAGO / STAR-MEDIA

Möglicherweise lag es auch einfach an dem gebürtigen Rostocker selbst, denn gleich zu Beginn machte die Moderatorin kein Geheimnis daraus, dass sie sich sehr auf ihn als Talkgast gefreut hat.

Doch sie glaubte auch zu bemerken, dass Schönemann den ganzen Rummel um seine Person nicht so sehr mag. "Ach, ich mach das, ich zieh das durch, das ist Arbeit", konterte der 51-Jährige grinsend und hatte damit alle Lacher auf seiner Seite.

Als die beiden schließlich über die Krimireihe "Nord bei Nordwest" sprachen, geriet Fisher immer mehr ins Straucheln. "Gestern lief 'Blindgänger'...", setzte sie an, um direkt von dem Schauspieler ausgebremst zu werden.

"Nee, das ist nicht ganz richtig, gestern lief 'Pechmarie'. 'Blindgänger' kommt nächste Woche", so Schönemann sichtlich amüsiert. So weit, so gut, die Berlinerin nahm's sportlich und fuhr fort: "Aber die Quoten von gestern waren bei über sechs Millionen ..."

"Auch nicht ganz richtig, die waren bei FAST sechs Millionen", lachte ihr Gegenüber erneut - wie auch Gäste und Publikum, während die 56-Jährige gespielt beleidigt die Arme vor der Brust verschränkte.