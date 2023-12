Rechtsmediziner Michael Tsokos über "Gully-Tote": "Das ist eine Zeiterscheinung!"

"Das ist kein Witz, das ist eine Zeiterscheinung. Das sind Menschen, die mit dem Handy in der Hand über die Straße gehen und dann fällt das Handy in den Gully. Die machen den Gullydeckel hoch und langen nach unten, um das Telefon zu greifen und kommen dann nicht mehr hoch", schilderte der 56-Jährige.

Nicht nur in seinem Beruf als Rechtsmediziner beschäftigt sich Michael Tsokos gern mit dem Tod. © Christian Charisius/dpa

Zu einem Tier-Skelett konnte Tsokos eine lustige Anekdote erzählen.

"Während ich für eine Fortbildung mehrere Wochen in Marokko unterwegs war, habe ich in der Wüste ein komplettes Kamel-Skelett gefunden, wie in so einem Karl-May-Film. Ich dachte mir, das ist ja der Hammer und hab' es eingesammelt. Für mehrere Tage lag dann ein halbes Kamel auf meinem Hotelzimmer, und ich konnte mich einfach nicht trennen", schmunzelte der Rechtsmediziner.

Heute hat das Kamel seinen Zweck als Sammelexemplar auf dem Tsokos'schen Dachboden gefunden.

Wie man vielleicht vermuten könnte, halten sich die Frau und die fünf Kinder des 56-Jährigen nicht allzu oft in dem oberen Geschoss des Hauses auf.