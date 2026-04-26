Ex-Ministerpräsident Haseloff: Hochzeitsnacht zu viert im Ehebett - "So eine hat nicht jeder"
Leipzig - Fast 15 Jahre war Reiner Haseloff (72) der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Nach seinem Rücktritt im Januar war er nun in der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast und gab tiefe Einblicke in sein Privatleben.
Begleitet wurde der Politiker dabei von seiner Frau Gabriele Haseloff, mit der er erst in diesem Jahr seinen 50. Hochzeitstag feierte. Noch heute können sich beide gut an ihre Trauung erinnern. Was wohl nicht ausschließlich daran lag, dass sie bei etwa -20 Grad im tiefsten Winter geheiratet hatten.
Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihnen ihre Hochzeitsnacht. "So eine hat nicht jeder", erinnert sich Gabriele. Wer jetzt große Romantik erwartet, könnte jedoch nicht stärker daneben liegen.
Die gesamte Verwandtschaft kam nach Hoyerswerda, wo alle zusammen in einer Plattenbauwohnung feierten - und schliefen, denn Hotels gab es nicht. "Und ich habe mit meinen Schwiegereltern und meiner Frau im Doppelbett meiner Schwiegereltern meine Hochzeitsnacht verbracht", erinnert sich Reiner.
Lange war es zum Glück nicht, denn nach drei Stunden hieß es schon wieder aufstehen.
Und noch ein Pluspunkt: "Wir durften schon nebeneinander liegen", lacht Gabriele heute noch über die etwas ungewöhnliche Situation.
Plötzlich in Rente: "Jetzt hängt der Alte Zuhause rum"
"Das war wirklich eine Herausforderung, also wenn du das schaffst, dann schaffst du auch 50 Jahre", so das abschließende Fazit von Reiner Haseloff. Apropos Herausforderung, davon kann auch die ehemalige Zahnärztin ein Lied singen.
2015 ging sie über zehn Jahre eher als ihr Gatte in Rente und konnte sich seitdem ihren Tagesablauf frei gestalten. Das sieht seit dem Rücktritt des 72-Jährigen etwas anders aus. Mittlerweile wird nicht nur zusammen gefrühstückt, Haseloff kommt zudem Mittags nach Hause und wünscht sich Essen auf dem Tisch.
Das war dann doch eine Umstellung, die Gabriele mit den Worten "jetzt hängt der Alte Zuhause rum" zusammengefasst hatte.
Doch es gibt natürlich auch genügend positive Entwicklungen. So war nun endlich Zeit, für eine zweite Hochzeitsfeier - diesmal sicher mit einem Bett nur für das Ehepaar.
Die ganze Folge des MDR-"Riverboat" vom 25. April mit weiteren spannenden Gästen und Geschichten könnt Ihr in der ARD-Mediathek streamen.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa