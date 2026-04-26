Ex-Ministerpräsident Haseloff: Hochzeitsnacht zu viert im Ehebett - "So eine hat nicht jeder"

Leipzig - Fast 15 Jahre war Reiner Haseloff (72) der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt . Nach seinem Rücktritt im Januar war er nun in der MDR-Talkshow " Riverboat " zu Gast und gab tiefe Einblicke in sein Privatleben.

Seit 50 Jahren glücklich Verheiratet: Ex-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (72) und seine Frau Gabriele Haseloff. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Begleitet wurde der Politiker dabei von seiner Frau Gabriele Haseloff, mit der er erst in diesem Jahr seinen 50. Hochzeitstag feierte. Noch heute können sich beide gut an ihre Trauung erinnern. Was wohl nicht ausschließlich daran lag, dass sie bei etwa -20 Grad im tiefsten Winter geheiratet hatten.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihnen ihre Hochzeitsnacht. "So eine hat nicht jeder", erinnert sich Gabriele. Wer jetzt große Romantik erwartet, könnte jedoch nicht stärker daneben liegen.

Die gesamte Verwandtschaft kam nach Hoyerswerda, wo alle zusammen in einer Plattenbauwohnung feierten - und schliefen, denn Hotels gab es nicht. "Und ich habe mit meinen Schwiegereltern und meiner Frau im Doppelbett meiner Schwiegereltern meine Hochzeitsnacht verbracht", erinnert sich Reiner.

Lange war es zum Glück nicht, denn nach drei Stunden hieß es schon wieder aufstehen.

Und noch ein Pluspunkt: "Wir durften schon nebeneinander liegen", lacht Gabriele heute noch über die etwas ungewöhnliche Situation.