Riverboat ahoi! Diese Gäste sind heute Abend mit an Bord

Leipzig - Es ist wieder " Riverboat "-Zeit: Ob Hundeprofi, Besserwisser oder die schönste Frau Deutschlands – die MDR-Talkshow hat am Freitagabend wieder einige namhafte Gäste mit an Bord.

Zurzeit steht der Hundeprofi mit seinem Programm "Der will doch nur spielen!" auf den Bühnen Deutschlands und räumt mit so manchem Missverständnis zwischen Herrchen bzw. Frauchen und ihren Vierbeinern auf.

Am Freitagabend ist der Quizprofi aus Leidenschaft – nicht zum ersten Mal – in der Talkshow zu Gast und wird wohl nicht nur über sein neues Buch "(Fast) Alles was Sie wissen müssen. Allgemeinwissen vom Besserwisser" plaudern.

"Klugscheißen" können wir Deutschen ja bekanntlich besonders gut, doch keiner tut es so charmant und mit so viel Stil wie "Gefragt – gejagt"-Jäger Sebastian Klussmann (34), auch der "Besserwisser" genannt.

Kira Geiss (21) wurde Anfang des Jahres zur "Miss Germany" gekürt, was bei Juror Bruce Darnell (66) Begeisterung ausgelöst hatte. © Philipp von Ditfurth/dpa

Ebenfalls auf einem der Talkshow-Plätze wird die amtierende "Miss Germany" Kira Geiss (21) Platz nehmen und über ihr Leben vor der Misswahl berichten, das nicht immer einfach war.

Schon früh kam sie mit Alkohol und Drogen in Berührung, fand schließlich aber den Weg in eine christliche Gemeinde, was ihr Leben grundlegend veränderte. Wie es ihr jetzt geht und wie sie für ihre Generation Z eintritt, erzählt die Magdeburgerin am Freitagabend.

Außerdem begrüßen Kim Fisher (54) und Matze Knop (49) folgende Gäste:

Karoline Schuch (42, Schauspielerin)



Thomas Junker (59, MDR-Filmemacher und Abenteurer)



Peter Wohlleben (59, Deutschlands prominentester Förster und Forstwirt)



Cornelius Pollmer (39, Journalist, Autor und Moderator)



Lutz Geißler (39, "Brotbackpapst" aus dem Erzgebirge)



Die komplette "Riverboat"-Folge seht Ihr wie immer ab 22 Uhr im MDR und im Anschluss in der Mediathek.