Riverboat: Deshalb darf sich Wally Schmitt 2023 über ein "neues" Halstuch der Pioniere freuen

Walfriede "Wally" Schmitt (89) wurde im "Riverboat" ein neues blaues Pioniertuch versprochen ... © IMAGO / STAR-MEDIA

Die sozialistischen Jungen Pioniere waren "Wally" schon immer sehr wichtig gewesen - selbst als sie noch in Westberlin gelebt hatte, wo die sozialistische Kinderorganisation verboten war.

Davon wollte sich die junge "Wally" allerdings nicht beirren lassen, wie sie Moderatorin Kim Fisher (54) im "Riverboat" berichtet: "Für mich waren die Jungen Pioniere etwas Kostbares, das war wichtig, das war ein Auftrag."

Vier Monate lang nahm sie den Weg von West- nach Ostberlin auf sich, um an den Treffen der Pioniere teilnehmen und dort mitdiskutieren zu können. Danach lief sie im Dunkeln wieder zurück in den Westen.

Eines Tages jedoch erfolgte dann der Ritterschlag: Nachdem sich der dortige Chef monatelang von Wallys Begeisterung hatte überzeugen können, überreichte er ihr schließlich das blaue Halstuch. Das gehörte nämlich zur Uniform der von der FDJ gebildeten Pionierorganisation.

"Das bedeute mir so viel!", erinnert sich die heute 89-Jährige an den Moment zurück. Wegen des Verbotes durfte man das Tuch in Westberlin zwar eigentlich nicht offen tragen, "aber an diesem Abend habe ich es umgebunden und bin ganz stolz damit nach Hause gelaufen. Jeden Nachmittag, wenn ich aus der Schule gekommen bin, habe ich es mir hingelegt und angesehen und habe mich sehr gefreut. Weil ich den Auftrag einer gerechten Welt dahinter gesehen habe. Und den nehme ich heute noch ernst."