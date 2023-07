Ex-"Tatort"-Star kritisiert Umgang mit Alkohol: "Unsere Gesellschaft säuft, und das nicht wenig!"

Leipzig - Mimi Fiedler (47) hat nach mehreren Jahren in Film und Fernsehen ihren Beruf als Schauspielerin niedergelegt und spricht am heutigen Samstag als Autorin und Coach über Themen wie ihre Alkoholsucht und die weibliche Wut. Im MDR-Riverboat wütete sie gegen Bier, Wein und Co. - und den Umgang der Gesellschaft damit.

Mit ihrem Ehemann Otto Steiner (60) hatte Fiedler das erste Mal wirklich nüchtern Sex. © Felix Hörhager/dpa

Von Abschreckungs-Methoden wie Aufklebern auf Weinflaschen – ähnlich wie die auf Zigaretten-Packungen – hält die 47-Jährige nichts.

Der Alkohol sei viel zu tief in der Gesellschaft verankert. "Alkohol wird emotionalisiert verkauft, alles, was gefeiert oder betrauert wird, muss den Best Buddy Alkohol an der Seite haben. Unsere Gesellschaft säuft und das nicht zu wenig", stellte die Autorin klar.

Viele würden mit Substanzen ihre Gefühle unterdrücken - eine Erfahrung, die Mimi am eigenen Leib machen musste. "Das beste Beispiel ist die Sexualität. Viele machen sich mit Alkohol etwas locker, auch ich habe meine erste Sexualität mit meinem Ehemann erlebt, bewusst und nüchtern. Vorher war ich die meiste Zeit meines sexuellen Lebens betrunken", so Mimi ehrlich.

Geschichten und Anekdoten wie diese beschreibt sie in ihrem Buch "Trinkerbelle". Auch weitere Bücher, unter anderem über das Thema "weibliche Wut", sind in Planung.