"Riverboat" in der Halloween-Edition: Diese Gäste sind an Bord

Leipzig - Am Freitagabend legt im MDR wieder das " Riverboat " ab - mit zahlreichen spannenden Gästen an Bord.

Katrin Sass (69) nimmt auf einem der "Riverboat"-Sessel Platz. © Hendrik Schmidt/dpa

Kim Fisher (56) wird bei der Moderation und Gesprächsführung der neuen Episode von ihrem Kollegen Matze Knop (50) unterstützt.

Vielen TV-Zuschauern dürfte Katrin Sass (69) durch ihre Rolle im "Usedom-Krimi" bekannt sein, aber vor allem durch ihre jahrzehntelange Karriere in der DDR erlangte sie Berühmtheit.

Auch mit ihrer Alkoholsucht sowie dem damit einhergehenden Entzug geht die Schauspielerin inzwischen offen um, sodass im "Riverboat" neben der Karriere wohl auch ihr Privatleben thematisiert werden wird.

Ebenfalls mit im Studio ist der Schauspieler und Komiker Oliver Kalkofe (60), der auch dank seiner Sendung "Kalkofes Mattscheibe" satirischen Kultstatus in Deutschland erlangen konnte.

Im Jahr 1996 gewann er sogar einen Grimme-Preis für die Show. In der Talkshow am Freitagabend kann er also auf Storys aus einer langjährigen Fernsehkarriere zurückgreifen.