Riverboat legt nach Pause wieder ab: Diese hochkarätigen Promis sind mit an Bord!

Kim Fisher (54) kehrt frisch und erholt aus der Riverboat-Pause zurück. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Im Oktober erst hatte Schlagersänger Heino (84) mit seinem neuen Album "Lieder meiner Heimat" für Aufsehen gesorgt:

Darauf interpretierte er zahlreiche umstrittene Ballermann-Songs wie "Layla" oder "Finger im Po, Mexiko" neu und wollte sich so gar nicht den Mund verbieten lassen. Vielleicht verköstigt er das Riverboat-Publikum ja mit einigen Hörproben von der neuen Platte? Im November geht der rüstige Senior außerdem auf große Kirchentournee, für die er bestimmt den ein oder anderen Zuschauer noch erwärmen kann.

Stichwort verköstigen: Für dieses Themengebiet hat der MDR Starkoch Steffen Henssler (51) eingeladen, der erst kürzlich sein Restaurant "Ahoi" mit lauter Fischspeisen in Bonn eröffnet hat.

Jüngst kündigte der Gourmet eine dreimonatige TV-Auszeit an - ob er wohl im Riverboat über seine neuen Pläne sprechen wird? "Drei Monate nichts machen außer rumeiern, rumhängen, an mir selber rumspielen und mal gucken ...", deutete der Fernsehkoch mit gewohnt salopper Ausdrucksweise in seiner Kochshow "Grill den Henssler" an.