Tierärztin Dr. Mertens ist wieder da: Deshalb fiel Elisabeth Lanz die Rückkehr gar nicht so leicht

Außerdem sei es aufgrund ihrer Herkunft ein ganz anderes Gefühl: "Da kommt ein größerer Emotionskörper in mir zum Schwingen als wenn ich in Deutschland bin", schwärmt sie.

Die Entscheidung, diese wieder verkörpern zu wollen, fiel ihr jedoch nicht so leicht, wie sie Kim Fishers (53) Co-Moderator Klaus Brinkbäumer (56) am Freitagabend in der Talkshow verriet. Schließlich sei sie nach dem Ende der letzten Staffel bereit für neue Herausforderungen gewesen.

Als Serien-Tierärztin kann es auch mal vorkommen, dass man einem Flusspferd die Zähne putzen muss. © ARD/Steffen Junghans

Vor allem deshalb und weil sie gern mehr Abwechslung gehabt hätte, habe sie zu Beginn etwas gezögert, als die Frage aufkam, ob sie die Rolle der Susanne Mertens wieder übernehmen wolle. "Mir ist die Vielfalt über die Jahre ein bisschen abhandengekommen", gibt die 51-Jährige zu.

Das habe aber weniger an der Serienfigur gelegen als mehr an ihr selbst. So könne jedes Leben sehr tief und sehr breit gelebt werden, erklärt sie, doch es komme immer darauf an, was man selbst daraus macht. "Manchmal engt man sich im Vorfeld selber auch ein Stück weit ein."

Mittlerweile hat sich ihre Rolle sicher ein wenig weiterentwickelt, immerhin hatte diese einige Schicksalsschläge zu verdauen. So starb der Lebensgefährte von Susanne Mertens und sie erlitt eine Fehlgeburt.

Die Zuschauer dürfen trotzdem gespannt auf einige neue Geschichten sein. Da werden zum Beispiel schon mal die Zähne von Flusspferden gründlich geputzt – keine Spur von Berührungsängsten bei der TV-Tierärztin.

"Damit kriegen wir die besten Bilder, das ist halt so ein bisschen das Show-Tier in mir", lacht sie. Die besten Geschichten entstehen laut der Darstellerin ohnehin durch Improvisation.

Wer besser improvisiert, Mensch oder Tier, könnt Ihr bei "Tierärztin Dr. Mertens" immer dienstags um 20.15 Uhr im Ersten oder auf Abruf in der ARD-Mediathek sehen.