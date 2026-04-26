"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler über Spielsucht ihrer Mutter: "Ich war co-abhängig"

Leipzig - Am Freitagabend war Schauspielerin Karin Thaler (60) zu Gast im " Riverboat" . Dabei sprach die 60-Jährige auch über ein Doppelleben, das sie aufgrund einer Erkrankung ihrer Mutter jahrzehntelang führen musste.

Im "Riverboat" sprach Karin Thaler (60) über die Erkrankung ihrer Mutter und wie sie diese beinahe in den Ruin getrieben hat. © IMAGO / STAR-MEDIA

Vom allerersten Drehtag an und damit seit insgesamt knapp 25 Jahren ist Thaler die gute Seele bei den "Rosenheim-Cops". Doch im echten Leben wurde sie durch die Spielsucht ihrer Mutter beinahe in den finanziellen Ruin getrieben.

"Ich habe das damals vielleicht noch nicht wirklich begriffen, aber heute weiß ich: Sie war krank und sie war manisch-depressiv", gestand Thaler im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (57). "Sie hat mich als ihre Tochter wirklich sehr benutzt, verletzt und immer belogen."

Trotzdem sei die Liebe zu ihrer Mutter lange Zeit stärker gewesen als die Vernunft, erzählte die Schauspielerin.

"Ich war auch co-abhängig, wie ich sehr viel später erst erfahren habe. Ich habe halt immer uns alle geschützt und geschaut, dass es niemand mitkriegt. Ich habe gelogen und ein Doppelleben geführt."

Doch am nächsten Tage habe sie am Set immer wieder erfolgreich die strahlende Karin gespielt, die immer gute Laune hat.