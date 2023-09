Rosenstolz-Sängerin AnNa R über ihr Solo-Debüt: "Es werden noch weitere Alben kommen"

Leipzig - Sie hat sich als Sängerin des legendären Duos Rosenstolz einen Namen gemacht und bringt nun ihr erstes Solo-Album raus: Der Weg in die Musik war für AnNa R (53) jedoch nicht immer leicht, wie sie nun im " Riverboat " verriet.

Sängerin AnNa R. (53) bei einem Auftritt im Jahr 2019. Am 22. September erscheint das Solodebüt "König:in" der ehemaligen Rosenstolz-Frontfrau. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Zwar habe sie bereits als Kind gesungen, an Weihnachten sogar das komplette Weihnachtsliederbuch für ihre Eltern vorgetragen. Wirkliche Anerkennung war jedoch rar. "Nur mein Chorleiter hat das erkannt und hat mir gesagt, ich soll weitermachen", erinnert sich AnNa R.

"Musik zu machen, hauptberuflich, das kam bei uns in der Familie nicht vor", so die Sängerin. "Mein Vater sagte dann eher: Schau mal, die Juliane Werding ist Sekretärin und nebenbei noch Sängerin. Lerne erst einmal was Ordentliches und dann kannst du Musik machen."

Selbst, nachdem sie ihre Ausbildung als Chemielaborantin abgeschlossen hatte und sich für die Musik entschieden hatte, seien ihre Eltern zunächst nicht begeistert gewesen. "Heute sind sie sehr stolz auf mich."

Auch mit der Entstehungsgeschichte ihrer legendären Band Rosenstolz räumte Anna R auf. So sei Keyboarder Peter Plate (56) nicht wie bisher erzählt eines Tages mit einer Flasche Rotkäppchensekt auf sie zugekommen.

"Das erzählt der immer und behauptet das. Es war eine Flasche 'Katlenburger Erdbeerschaumwein', was noch viel schlimmer und billiger war", entfuhr es ihr da, sehr zur Belustigung der anderen "Riverboat"-Gäste.