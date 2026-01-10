Schauspiel-Power-Paar ganz privat: So lernten sich Andrea Sawatzki und Christian Berkel kennen

Leipzig - Im " Riverboat " waren am Freitag auch Andrea Sawatzki (62) und Lebenspartner Christian Berkel (68) zu Gast. In der MDR-Talkshow verrieten beide, wie sie sich 1998 am Set einer TV -Produktion kennengelernt haben und was der Beziehung anfänglich im Wege stand.

In der ARD-Fernsehkomödie "Entführen für Anfänger" spielen Christian Berkel (68) und Andrea Sawatzki (62) zwei Komplizen. (Archivbild) © Silviu Guiman/ARD Degeto/dpa

"Wir wollen nur einmal ganz kurz eine Szene zeigen, damit wir eine Idee bekommen, wie ihr aussaht, als ihr euch kennengelernt habt", sagte Moderatorin Kim Fisher (56).

"Das waren wir?", platzte es ungläubig aus Sawatzki beim Betrachten der Szene aus dem Fernsehfilm "Tod auf Amrum" aus dem Jahr 1998 heraus. "Ich habe mich selbst jetzt fast nicht erkannt!"

Zwar waren sich beide von Beginn der Dreharbeiten an sympathisch gewesen, Hürden gab es jedoch reichlich. So hatte Berkel bereits zu Beginn seiner Schauspiel-Karriere eine Beziehung zu einer Kollegin: "Danach habe ich gesagt, das mache ich nie wieder! Das habe ich immerhin so fast 20 Jahre stramm durchgehalten", gestand der 68-Jährige lachend.

"Ich hatte vor dir aber auch nie einen Schauspieler", behauptete Sawatzki daraufhin, doch so richtig nahm ihr Mann diese Einlassung nicht ernst. "Jaja, das würde ich jetzt nicht unbedingt glauben", erwiderte Berkel amüsiert. An dieser Stelle schaltete sich Fisher in das Gespräch ein: "Moment! Ich kann noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazugeben: Ingo, du hast doch mal mit Andrea gedreht - habt ihr da nicht auch im Heu geknutscht?"