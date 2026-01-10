Schauspiel-Power-Paar ganz privat: So lernten sich Andrea Sawatzki und Christian Berkel kennen
Leipzig - Im "Riverboat" waren am Freitag auch Andrea Sawatzki (62) und Lebenspartner Christian Berkel (68) zu Gast. In der MDR-Talkshow verrieten beide, wie sie sich 1998 am Set einer TV-Produktion kennengelernt haben und was der Beziehung anfänglich im Wege stand.
"Wir wollen nur einmal ganz kurz eine Szene zeigen, damit wir eine Idee bekommen, wie ihr aussaht, als ihr euch kennengelernt habt", sagte Moderatorin Kim Fisher (56).
"Das waren wir?", platzte es ungläubig aus Sawatzki beim Betrachten der Szene aus dem Fernsehfilm "Tod auf Amrum" aus dem Jahr 1998 heraus. "Ich habe mich selbst jetzt fast nicht erkannt!"
Zwar waren sich beide von Beginn der Dreharbeiten an sympathisch gewesen, Hürden gab es jedoch reichlich. So hatte Berkel bereits zu Beginn seiner Schauspiel-Karriere eine Beziehung zu einer Kollegin: "Danach habe ich gesagt, das mache ich nie wieder! Das habe ich immerhin so fast 20 Jahre stramm durchgehalten", gestand der 68-Jährige lachend.
"Ich hatte vor dir aber auch nie einen Schauspieler", behauptete Sawatzki daraufhin, doch so richtig nahm ihr Mann diese Einlassung nicht ernst. "Jaja, das würde ich jetzt nicht unbedingt glauben", erwiderte Berkel amüsiert. An dieser Stelle schaltete sich Fisher in das Gespräch ein: "Moment! Ich kann noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazugeben: Ingo, du hast doch mal mit Andrea gedreht - habt ihr da nicht auch im Heu geknutscht?"
Eine Scheidung und zwei Pferde
Schauspieler Ingo Naujoks (63) verneinte jedoch, man habe lediglich zusammen im Heu gestanden, ein Kuss sei dabei nicht gefallen.
MDR-Gastgeberin Fisher lenkte die Konversation daraufhin zurück auf das Kennenlernen von Sawatzki und Berkel: "Was war es denn, dass du dir bei Christian so sicher warst?"
Die 62-Jährige antwortete: "Ich glaube, es war der Moment beim Dreh noch. Da war eine Umbaupause und er hat sich dann immer etwas zurückgezogen, saß dann dort in einem Stuhl und hat ständig gelesen. Das fand ich so toll, ich habe noch nie vorher einen lesenden Schauspieler gesehen."
Beim ersten gemeinsamen Frühstück gestand Berkel ihr jedoch, dass er sich aktuell in einer Scheidungsphase befinde und "absolut nicht reif" für eine Beziehung sei: "Dann sagte sie: Naja, ich habe auch gar keine Zeit, ich habe zwei Pferde", erinnerte sich der Schauspieler lachend zurück. "Na gut, dann können wir ja eigentlich weitermachen", habe er daraufhin lapidar geantwortet.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa