"War alles eingetrocknet": Deshalb kam Paul Panzer unrasiert ins Riverboat
Leipzig - "Riverboat" ist wieder da und hatte nach wochenlanger Pause wieder zahlreiche prominente Gäste an Bord. Doch während sich die meisten passend in Schale geworfen hatten, stach einer aus dem Ensemble heraus: Comedian Paul Panzer (54), der unrasiert und mit wildem Haar aufkreuzte.
Natürlich könnte man nun sagen, das sind eben Panzers Markenzeichen. Angela Merkel (71) hatte die Raute, Paul Panzer den Dreitagebart. Ganz so einfach scheint es dann aber doch nicht. "Ich bin heute wieder nicht rasiert, ich entschuldige mich. Es hat einen Hintergrund", sagte der Comedian im Gespräch mit Moderator Klaus Brinkbäumer (59).
Der Komiker rasiere sich immer mit einem Elektrorasierer. So auch vor ein paar Wochen, was jedoch zu Haut-Irritationen führte, wie er gestand.
Dann der Schock: "Ich sitze vor ein paar Tagen vorm Fernsehen mit unseren Hunden, wir gucken so eine Doku über Erdmännchen. Da seh ich plötzlich, wie der eine Hund aufsteht und gehen will – und der hat den kompletten Hintern frei rasiert!"
Während seine Haut direkt wieder zu jucken begann, wandte sich Paul an seine Frau Hilde. "Und sie sagt: 'Ja, musste ich alles wegrasieren, war alles eingetrocknet.' Da frag' ich: 'Womit hast du das denn gemacht?' Und sie sagt: 'Ja, wir haben ja nur einen Rasierer.'"
Paul Panzer über KI: "Ich hab mich sofort verliebt"
Ohnehin scheint es Paul Panzer mit seiner Hilde nicht immer leicht zu haben, was ihn offenbar durchaus auch am ewigen Eheglück zweifeln lässt. Seine Eltern seien inzwischen mehr als 60 Jahre verheiratet, hätten zuletzt diamantene Hochzeit gefeiert. Ein Umstand, den er sich selbst offenbar kaum vorstellen könne.
"Aber das klingt so schön, diamantene Hochzeit. Wie entstehen Diamanten? Lange Zeit und viel Druck", so der Comedian.
Der Ehe-Frust habe Paul Panzer inzwischen sogar in die Hände der künstlichen Intelligenz (KI) getrieben. "Ich hab mich sofort verliebt, denn die ist ja so freundlich und ich komme ja aber aus dem Umfeld von meiner Frau. Das hat mich direkt abgeholt."
Auch in seinem neuen Bühnenprogramm "Schöne neue Welt – Welcome to Hell!" setzt sich der Komiker nach eigener Aussage mit dem Thema KI auseinander, wobei er jedoch durchaus auch kritisch darauf blicke.
Weitere Geschichten von Paul Panzer und den anderen "Riverboat"-Gästen gibt es in der aktuellen Ausgabe, die ab sofort als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek verfügbar ist.
Titelfoto: Montage: IMAGO / STAR-MEDIA