"War alles eingetrocknet": Deshalb kam Paul Panzer unrasiert ins Riverboat

Leipzig - " Riverboat " ist wieder da und hatte nach wochenlanger Pause wieder zahlreiche prominente Gäste an Bord. Doch während sich die meisten passend in Schale geworfen hatten, stach einer aus dem Ensemble heraus: Comedian Paul Panzer (54), der unrasiert und mit wildem Haar aufkreuzte.

Es gilt inzwischen als sein Markenzeichen, doch am Freitag entschuldigte sich Comedian Paul Panzer (54) dafür, dass er unrasiert im "Riverboat" zu Gast war. Für sein ungepflegtes Aussehen gab es offenbar einen guten Grund. © IMAGO / STAR-MEDIA

Natürlich könnte man nun sagen, das sind eben Panzers Markenzeichen. Angela Merkel (71) hatte die Raute, Paul Panzer den Dreitagebart. Ganz so einfach scheint es dann aber doch nicht. "Ich bin heute wieder nicht rasiert, ich entschuldige mich. Es hat einen Hintergrund", sagte der Comedian im Gespräch mit Moderator Klaus Brinkbäumer (59).

Der Komiker rasiere sich immer mit einem Elektrorasierer. So auch vor ein paar Wochen, was jedoch zu Haut-Irritationen führte, wie er gestand.

Dann der Schock: "Ich sitze vor ein paar Tagen vorm Fernsehen mit unseren Hunden, wir gucken so eine Doku über Erdmännchen. Da seh ich plötzlich, wie der eine Hund aufsteht und gehen will – und der hat den kompletten Hintern frei rasiert!"

Während seine Haut direkt wieder zu jucken begann, wandte sich Paul an seine Frau Hilde. "Und sie sagt: 'Ja, musste ich alles wegrasieren, war alles eingetrocknet.' Da frag' ich: 'Womit hast du das denn gemacht?' Und sie sagt: 'Ja, wir haben ja nur einen Rasierer.'"