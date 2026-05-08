Musiker- und Schauspieler-Action im "Riverboat": Diese Gäste sind dabei

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Im "Riverboat" werden in dieser Woche wieder neue prominente Gäste erwartet.

Von Annika Rank

Leipzig - Im "Riverboat" werden in dieser Woche wieder neue prominente Gäste erwartet.

"Prinzen"-Sänger Sebastian Krumbiegel (59) ist im "Riverboat" zu Gast.
"Prinzen"-Sänger Sebastian Krumbiegel (59) ist im "Riverboat" zu Gast.  © Martin Schutt/dpa

Am Freitag wird Moderatorin Kim Fisher (57) von ihrem Kollegen Klaus Brinkbäumer (59) unterstützt.

Mit von der Partie ist diesmal unter anderem der Musiker Sebastian Krumbiegel (59), der erst kürzlich die Trennung seiner Band "Die Prinzen" öffentlich gemacht hat.

Im kommenden Jahr wollen die Pop-Rocker noch ein letztes Mal auf Abschiedstournee unter dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" gehen, danach ist nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren Schluss.

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Aber Sänger Sebastian Krumbiegel bleibt bis dahin nicht tatenlos, hat stattdessen den Release seines Solo-Albums "Kompass" für September angekündigt.

Ebenfalls auf der "Riverboat"-Gästeliste vertreten: der Schauspieler Walter Sittler (73). Fernsehzuschauern sollte er vor allem durch seine Rolle bei "Der Kommissar und der See" ein Begriff sein.

Doch auch seine seit über 40 Jahren bestehende Ehe mit Filmemacherin Sigrid Klausmann (71) bietet interessanten Gesprächsstoff: So haben die beiden Eheleute gemeinsam erst kürzlich die Doku "Girls Don't Cry" produziert, in der sechs Mädchen aus sechs unterschiedlichen Ländern begleitet werden.

Walter Sittler (73) steht seit den 80er-Jahren vor der Kamera.
Walter Sittler (73) steht seit den 80er-Jahren vor der Kamera.  © Christoph Schmidt/dpa

Weitere Gäste im "Riverboat" am 8. Mai:

  • Prof. Dr. Jürgen Udolph (83) - Namenforscher
  • Hermann Beyer (82) - Schauspieler
  • Michael Kind (72) - Schauspieler
  • Jan Becker (50) - Hypnotiseur
  • Kirsten Nehberg (56) - Schauspielerin

Das "Riverboat" läuft wie gewohnt am Freitagabend ab 22 Uhr im MDR-Fernsehen.

Titelfoto: Montage Martin Schutt/dpa ; Christoph Schmidt/dpa

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