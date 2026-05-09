Klare Worte zur Amokfahrt: "Grausamer Anschlag, der diese so weltoffene Stadt erschüttert hat"

Leipzig - Die tödliche Amokfahrt am vergangenen Montag in Leipzig beschäftigt Deutschland. Auch Moderatoren, Gäste und Publikum des " Riverboat ", das am Freitagabend im MDR lief, standen noch unter dem Eindruck der schrecklichen Ereignisse - aufgezeichnet wurde die Sendung nämlich nur einen Tag danach.

Für Kim Fisher (57) und Klaus Brinkbäumer (59) war es keine normale "Riverboat"-Sendung. (Archivbild) © MDR/Stephan Flad

Die Stimmung ist ein wenig gedrückt zu Beginn der Sendung, nachdem die Moderatoren Kim Fisher (57) und Klaus Brinkbäumer (59) ihre Gäste wie üblich vorgestellt haben.

Klar ist aber sofort, dass die Talkshow-Macher nur rund 24 Stunden nach den tragischen Geschehnissen vom Vortag nicht sofort zur Tagesordnung übergehen wollen. Stattdessen setzt der MDR auf Transparenz.

"Wir nehmen die heutige Sendung an einem Dienstag auf, was für Riverboat sehr, sehr ungewöhnlich ist", so Brinkbäumer. "Und das bedeutet in dieser Woche, dass wir sie am Tag nach dem grausamen Anschlag aufzeichnen, der diese so weltoffene, so leuchtende Stadt Leipzig gestern erschüttert hat."

Bevor die Sendung richtig startet, wolle man die Gelegenheit nutzen und "den Angehörigen, den Freunden der Opfer unser Beileid aussprechen, den Verletzten schnellste Besserung wünschen."

Auch Fisher hakt wenige Minuten später ein, betont, wie wichtig es sei, dass die Menschen sich umeinander kümmern. Das Thema gehöre in die Sendung, dennoch freue sie sich, dass alle Gäste gekommen sind und man zusammen einen guten Abend habe werde.