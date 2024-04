Simone Ballack über Kennenlernen mit Ex Michael: "Hatte Aversion gegen Fußballer!"

Leipzig - 14 Jahre lang gingen Simone Ballack (47) und Fußball-Profi Michael Ballack (47) gemeinsam durchs Leben. Während ihr Mann von den Fans als begehrter Sportler gefeiert wurde, wurde Simone in die Schublade 'Spielerfrau' gesteckt - dabei ist sie weit mehr als das, wie sie im MDR-Riverboat bewies.

"Ich hab mir mein erstes eigenes Haus für mich und die Kinder gekauft, ein Mini-Häuschen in Starnberg. Alle haben gesagt, das passt doch gar nicht, aber ich hab es mir passend gemacht und jetzt finden es alle super", schmunzelt Simone, die auch häufiger selbst zur DIY-Queen wird und im Blaumann in ihren eigenen vier Wänden werkelt.

2012 ging die Liebe der beiden allerdings in die Brüche. Trotz allem haben die Ballacks einen guten Draht zueinander - schließlich verbinden sie drei gemeinsame Kinder. Nach der Trennung wollte vor allem Simone aber einen klaren Cut.

"Da waren der Micha und viele andere Fußballer häufig zu Gast, aber ich hatte damals eine Aversion gegenüber Fußballern. Ich wollte alles, außer einen Fußballer. Und dann hat eine Freundin gesagt 'Jetzt geh doch mal mit dem aus' und der war immer so nett und knuffig und seinen sächsischen Dialekt fand ich auch süß", erinnerte sich Simone im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (54).

1998 hatten sich die beiden in einem Café in Kaiserslautern kennengelernt, in dem Simone damals im Nebenjob kellnerte.

Ab Mai ist Simone Ballack im Musical "Ein bisschen Frieden" von Ralph Siegel (78) zu sehen. © Henning Kaiser/dpa

Und zwei weitere Angelegenheiten mussten dringend geklärt werden: "Tattoos und Katzen. Micha mochte Katzen nie und wollte nicht, dass ich mit einem Tattoo nach Hause komme. Jetzt hab ich von beidem zwei", lachte die 47-Jährige.

2013 ging es dann für Simone zum ersten Job außerhalb des Schattens ihres Ex-Mannes: Sie nahm an "Let's Dance" teil und verbuchte den soliden vierten Platz.

Aktuell arbeitet sie auf ihren Auftritt im Musical "Ein bisschen Frieden" von Ralph Siegel (78) hin. Darin spielt sie die ältere Version eines Hippie-Mädchens aus dem Westen, das sich in einen Rocker aus dem Osten verliebt. Das Stück feiert am 9. Mai Premiere im Deutschen Theater in München - und die Aufregung steigt.

"Bei 'Let's Dance' war ich nicht so aufgeregt, obwohl Millionen zugeguckt haben. Aber mit Publikum kannst du eben nicht mal eben was rausschneiden", so die Dreifach-Mama.