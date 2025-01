So hart war Joey Heindles Zeit im Dschungel & bei DSDS: "Die haben mich wirklich ausgenutzt"

Leipzig - Vom 18-jährigen Minijobber zum deutschlandweit gefeierten Star in nur ein paar Sendungen. " Deutschland sucht den Superstar " machte Joey Heindle quasi über Nacht berühmt. Doch rosig waren die Zeiten nicht, erzählte der mittlerweile 31-Jährige im MDR-" Riverboat ".

Der Grundstein war gesetzt und mit dem Sieg in der TV-Show " Dschungelcamp " auch gleich besiegelt. Mit seinen damals 19 Jahren kann er sich noch immer als jüngster Dschungelkönig bezeichnen.

Mit nur 19 Jahren gewann Joey die Dschungelkrone. (Archivbild) © dpa/RTL/Stefan Menne

Erst mit den Jahren konnte Joey Heindle die Zeit richtig aufarbeiten und merkte: "Die haben mich wirklich ausgenutzt."

Trotzdem ist er dankbar, denn in den letzten 13 Jahren habe er mehr erlebt als andere in 80.

Plötzlich war er berühmt und saß mit Größen wie Justin Timberlake (43) und Oliver Kahn (55) auf einer Bühne - hat sich dabei immer wieder gefragt: "Was mache ich hier?"

"Das war ein Druck, der sich da in dir aufgebaut hat, über Jahre perfekt glänzen zu müssen" - nicht immer einfach für den TV-Star.

In der Corona-Zeit entschied er sich dann für den Weg aus dem Rampenlicht und machte eine Ausbildung als Rettungssanitäter. Doch am Ende war es die Liebe zur Musik, welche ihn zurück auf die Bühne trieb.

Und so ist sein nächstes großes Projekt der Schlager. "Ich freue mich auf ganz, ganz viele tolle Live-Auftritte."

Welche spannenden Projekte Joey Heindle in der Zukunft verwirklichen wird, könnt Ihr Euch in der aktuellen "Riverboat"-Folge in der Mediathek ansehen.