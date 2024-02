Soul, Rap und Reggae statt Pfeffer, Kümmel, Salz: Das ist Nelson Müllers zweite Leidenschaft

Doch rückte die Kulinarik am gestrigen Freitag etwas in den Hintergrund, angesichts Nelson Müllers zweiter Leidenschaft, der Musik.

Nach zahlreichen TV-Auftritten in Sendungen, wie der "Küchenschlacht" oder "Grill den Profi", gilt der 44-Jährige als einer der bekanntesten Fernsehköche Deutschlands und überzeugt die Zuschauer jeher sowohl mit Sympathie als auch mit sensationellem Können am Herd.

Der Profi-Koch stellte am gestrigen Freitag mit einer Performance seines Songs "Mein Tape" sein Können unter Beweis. © Caroline Seidel/dpa

"Ich habe das große Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo Kulinarik was Wichtiges war, wo Musik was Wichtiges war", so der Sternekoch.

So musiziere er auch heute noch gemeinsam mit seinem Vater.

Als Kind war Nelson Müller, der in Ghana geboren wurde, von seiner schwäbischen Familie aufgenommen worden. Erst mit 34 Jahren adoptierten sie ihn schließlich.

"Ich hatte noch meinen anderen Namen, den afrikanischen Namen, im Pass, und ich war aber immer der Müller", erinnerte er sich. "Und ja, wenn ich kein Müller bin, dann weiß ich auch nicht!"

Auch sein leiblicher Vater habe viel mit der Musikrichtung Reggae zu tun gehabt, weswegen ihm der Rhythmus einfach im Blut liege.

Die Begeisterung für Rap und Hip-Hop sei dann schon in seiner Jugend gekommen, bis er die ersten Soul-Stimmen entdeckte.

Als dann eines Tages ein Opernsänger der Küche einen Besuch abstattete, um für die Köche zu singen, ergriff er die Chance und fragte, ob er ihn Unterrichten kann.