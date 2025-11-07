Spaß garantiert: Mit diesen unterhaltsamen Gästen legt das Riverboat ab
Leipzig - Hoch die Hände, es ist (fast) Wochenende - und das wird wie jeden Freitag von einer neuen Folge MDR-"Riverboat" eingeläutet. Neben weiteren spannenden Gästen ist auch ein "Tatort"-Star mit an Bord.
In der Münster-Ausgabe der beliebten Krimireihe gerät Axel Prahl (65) als Kommissar Frank Thiel häufig mit seinem Nachbarn und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers, 61) aneinander.
Im Leipziger "Riverboat"-Studio wird es da sicher etwas ruhiger zugehen.
Kein Wunder, der Schauspieler ist im Sommer gesundheitsbedingt in eine Zwangspause gegangen, musste zumindest alle seine für dieses Jahr geplanten Live-Konzerte mit seiner Band absagen oder verschieben, darunter auch die in Dresden und Leipzig.
Und so wird er am Freitagabend hoffentlich ganz entspannt in einem der Talksessel Platz nehmen und dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) Rede und Antwort stehen.
Und vielleicht dürfen das Publikum und die TV-Zuschauer ja trotzdem auf eine kleine Live-Einlage hoffen?
"Riverboat" am Freitagabend: Henssler und Llambi treffen wieder aufeinander
Nicht weniger unterhaltsam wird es mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten Köche im deutschen Fernsehen: Steffen Henssler (53) gibt sich ebenfalls die Ehre.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Star-Koch auf Llambi getroffen ist, dieser hatte beim "Grill den Henssler"-Sommerspecial als Gast-Juror zum Rundumschlag ausgeholt.
Wobei der 53-Jährige selbst glimpflich davonkam - vielmehr waren es die kochenden Ballermann-Stars, die ihr Fett weg bekamen und so gnadenlos gegen Henssler verloren. Ob der es dem Knallhart-Juror danken wird?
Außerdem sind diese Gäste am Freitagabend mit dabei:
- Dr. Wolfgang Thierse (82), Bundestagspräsident a. D.
- Marie-Luise Marjan (85), Schauspielerin
- Sabine Ebert (67), Schriftstellerin und sächsische Bestseller-Autorin
- Laura Larsson (36), Comedian und Podcasterin aus Mecklenburg-Vorpommern
- Susi Schuster (85), Sängerin und Jodlerin
Das "Riverboat" läuft wie immer um 22 Uhr im MDR. Die ganze Folge könnt Ihr im Anschluss in der Mediathek abrufen.
Titelfoto: MDR/Kirsten Nijhof