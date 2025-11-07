Spaß garantiert: Mit diesen unterhaltsamen Gästen legt das Riverboat ab

Leipzig - Hoch die Hände, es ist (fast) Wochenende - und das wird wie jeden Freitag von einer neuen Folge MDR-"Riverboat" eingeläutet. Neben weiteren spannenden Gästen ist auch ein " Tatort "-Star mit an Bord.

Die TV-Zuschauer kennen Axel Prahl (65) als "Tatort"-Kommissar Frank Thiel (r.) an der Seite von Jan Josef Liefers (61). © WDR/Frank Dicks

In der Münster-Ausgabe der beliebten Krimireihe gerät Axel Prahl (65) als Kommissar Frank Thiel häufig mit seinem Nachbarn und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers, 61) aneinander.

Im Leipziger "Riverboat"-Studio wird es da sicher etwas ruhiger zugehen.

Kein Wunder, der Schauspieler ist im Sommer gesundheitsbedingt in eine Zwangspause gegangen, musste zumindest alle seine für dieses Jahr geplanten Live-Konzerte mit seiner Band absagen oder verschieben, darunter auch die in Dresden und Leipzig.

Und so wird er am Freitagabend hoffentlich ganz entspannt in einem der Talksessel Platz nehmen und dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) Rede und Antwort stehen.

Und vielleicht dürfen das Publikum und die TV-Zuschauer ja trotzdem auf eine kleine Live-Einlage hoffen?