Starköchin Sarah Wiener gibt ultimativen Food-Tipp: "Nichts essen, dessen Etikett ich nicht verstehe!"

Leipzig - Star-Köchin und EU-Politikerin Sarah Wiener (61) war am Freitag im MDR-Riverboat zu Gast. Sie hatte einen ultimativen Ernährungs-Tipp mit dabei und sprach über ihre biografischen Brüche, die sie schließlich zur Politikerin machten.

Sarah Wiener (61) wurde in Deutschland geboren, lebt aber mittlerweile in Österreich. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Angesprochen auf ihre Meinung zu Fleisch- und Käseersatzprodukten hatte die Deutsch-Österreicherin eine eindeutige Meinung.

"Es gibt eine Korrelation zwischen schwerst verarbeiteten Lebensmitteln und bestimmten Krankheiten und Allergien, wie etwa Morbus Krohn oder gar Darmkrebs. Ich denke, unsere Körper konnten sich evolutionsbedingt gar nicht so schnell an die massiven Zusatzstoffe anpassen, die mittlerweile auf dem Markt sind", so Sarah Wiener.

Ihr Tipp lautet deshalb: "Nichts essen, dessen Etikett ich nicht verstehe. Wenn ich es nicht selber zu Hause nachmachen kann, dann esse ich es nicht", stellte die 61-Jährige klar.

Eine Mayonnaise beispielsweise bestünde neben Ei und Öl aus nur sehr wenigen Zutaten - dass sich die beliebte Sauce aus dem Handel aber für gewöhnlich sehr lange hält, ist damit auf eine große Palette Zusatzstoffe zurückzuführen, die Wiener eindeutig ablehnt.