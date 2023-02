"The Taste"-Gewinnerin Lisa Angermann: "Nachwuchsmangel in der Gastro ist hausgemacht!"

Leipzig - Die ehemalige "The Taste"-Gewinnerin Lisa Angermann (32) führt mit ihrem Partner mittlerweile ein eigenes Restaurant in Leipzig. Dieses wurde bereits mit einem Stern ausgezeichnet - viel wichtiger ist der gelernten Köchin allerdings, dass es ihrem Personal gut geht, wie Lisa im MDR-Riverboat verriet.

2017 gewann Lisa Angermann bei "The Taste" und legte danach eine steile Karriere hin. © Sat1/ Benedikt Müller

Dies sei nämlich keine Selbstverständlichkeit, stellte die gebürtige Thüringerin in der Talkrunde klar. "Der Branche geht es nicht gut, wir haben Nachwuchsmangel ohne Ende und der ist hausgemacht", berichtete Angermann.

In ihrer eigenen Ausbildung erlebte sie Überstunden, Stress und ein großes Konkurrenzdenken.

"Wenn du in der Gastro oder im Service arbeitest, arbeitest du immer dann, wenn deine Freunde freihaben. Du hast kein Leben, keine Freizeit, schiebst 16-Stunden-Schichten. Und abends sitzt du mit deinen Kollegen in der Kneipe und prahlst damit, wer am meisten Stunden gemacht hat", erinnerte sich die Blondine mit Schaudern.

Sie selbst möchte es in ihrem Restaurant "Frieda" besser machen und priorisiert die "Work-Life-Balance" ihrer Mitarbeiter.

"Man soll schon Spaß haben bei dem, was man macht, und nicht 15 Stunden lang nur Sachen machen, weil man es muss oder es verlangt wird", hoffte die Köchin.

Bei ihr arbeite niemand mehr als die üblichen acht Stunden am Tag.