TV-Anwalt trifft auf Spitzenkoch: Das sind die Gäste im MDR-Riverboat

Leipzig - In der ersten Juni-Ausgabe des Riverboat kümmern sich das Moderatoren-Team aus Kim Fisher (55) und Klaus Brinkbäumer (57) wieder um einige interessante Gäste. Unter anderem ein TV-Anwalt und ein Star-Koch werden aus dem Nähkästchen plaudern.

Moderatorin Kim Fisher (55) kann es kaum erwarten, ihre Talk-Gäste im Riverboat zu empfangen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Was mache ich, wenn mein Flug ersatzlos gestrichen wird? Was passiert, wenn ich länger im Hotelzimmer bleibe als erlaubt? Was sind meine Rechte, wenn mein Koffer auf einer Reise verloren geht?

Wenn es um das Recht auf und im Urlaub geht, hat man mit TV-Anwalt Ingo Lenßen (63) wahrlich einen Experten an der Hand - mittlerweile gibt es ganze Formate wie das "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck", in dem er sein Wissen weitergibt. Vor allem im Hinblick auf die nahende Urlaubssaison dürften ihn die Moderatoren mit einigen praktischen Fragen für die Zuschauer löchern.

Neben ein paar Rezepte-Tipps für den Sommer kann MDR-Spitzenkoch Christian Henze (55) hingegen sicherlich von seiner eigens kreierten Gewürze-Reihe berichten, die für Pep und Pfiff in jedem Gericht sorgen soll.

Vielleicht hat das TV-Gesicht bald auch das nächste Kochbuch in den Startlöchern?