Uschi Glas: Für diese Rolle bekommt sie auch 50 Jahre später noch Fanpost

Schauspielerin Uschi Glas (80) ist nicht mehr nur für ihre Leinwandrollen bekannt, inzwischen hat sie auch eine zweite Berufung in ihrem Verein gefunden. © Sven Hoppe/dpa

Die Rede ist dabei nicht etwa von Barbara aus "Zur Sache, Schätzchen" oder Ann Portland aus "Der Mönch mit der Peitsche", sondern von Apanatschi, jener Rolle, mit der Uschi Glas 1966 Bekanntheit erlangte.

"Bei meiner Autogrammpost, die ich krieg, da liegen ja oft Fotos bei, die ich unterschreiben soll. Apanatschi rauf und runter, das gibt's gar nicht", so die Schauspielerin, die am Freitag zu Gast in der Sendung war. "Von keinem anderen Film bekomme ich so viele beigelegte Fotos. Die Leute hängen an dem Ding. Selbst vorm Hotel stehen sie mit Fotos, die ich unterzeichnen soll."

Neben ihren Erfolgen in Film und Fernsehen kümmert sich Glas inzwischen jedoch auch um ihren Verein brotZeit, den sie 2009 unter anderem mit ihrem Ehemann Dieter Hermann gründete. Der Verein versorgt deutschlandweit bedürftige Kinder an Grund- und Förderschulen mit Frühstück.

Uschi Glas zufolge ist er inzwischen an 400 Schulen innerhalb der gesamten Bundesrepublik aktiv. Mehr als 10.000 Schüler werden versorgt.