Sohn wundert sich über Bier-Verzicht von Frank Zander, dann entdecken Ärzte seine Krankheit

Anfang des Jahres wurde Frank Zander (82) am Kopf operiert. Mittlerweile ist er wieder auf dem Dampfer. © Fabian Sommer/dpa

Wie Frank Zander im MDR-Riverboat erzählte, litt er an einem sogenannten Hydrocephalus. Dabei handelt es sich um eine Störung in der Zirkulation der Flüssigkeit im Gehirn.

"Ich hatte Wasser im Kopf, das auf mein Gehirn drückte. Ich bin noch nicht so hundertprozentig wieder da, aber ich baue mich auf. Es ist gesundheitlich erst mal wieder in Ordnung", konnte der 82-Jährige Moderatorin Kim Fisher (55) beruhigen.

Die Erkrankung wäre aber beinahe nicht entdeckt worden - wenn nicht Frank Zanders Sohn Marcus (56) Verdacht geschöpft hätte.

"Als er sich einen Apfelsaft bei mir bestellte, da wusste ich: Da stimmt was nicht. Mein Vater trinkt nie Apfelsaft. Ich habe zu den Ärzten fast scherzhaft gesagt: Bitte schauen Sie in seinen Kopf. Da ist was nicht richtig. Er will kein Bier mehr. Die haben sich hinterher für diesen Tipp bei mir bedankt", berichtete Marcus Zander.

Im Januar 2024 wurde sein Vater dann am Kopf operiert. Nach Ende des Eingriffs stießen beide erstmal mit einem Bier an. Also alles wieder im Lot!