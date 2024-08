Kathy Kelly über die Verbindung zur DDR: "Waren nur am Schreien zwei, drei Stunden lang"

Kathy Kelly (61) war am Freitagabend im Riverboat zu Gast. © IMAGO / STAR-MEDIA

Moderatorin Kim Fisher (55) sprach ihren Gast am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio auf die besondere Verbindung zum Osten an - denn die DDR habe damals eine nicht unwesentliche Rolle für die Familie und auch bei der Karriere gespielt.

Die emotionale Reaktion der Musikerin: Sie habe Tränen in den Augen gehabt, als in der Talkshow über die frühere DDR-Fernsehsendung "Ein Kessel Buntes" gesprochen wurde - "das war unser Shooting-Moment, das war der Moment, in dem Deutschland uns nach dem Tod von der Mutter dann wieder in einer ganz, ganz großen Sendung vorgestellt hat und das war hier und das war live."



Weiter berichtete die 61-Jährige: "Wir wurden wie Superstars behandelt und das hat uns einfach katapultiert im Osten. Als dann die Wende kam ..."

"... da wart ihr in Amsterdam", vervollständigte die Gastgeberin den Satz. Kathy Kelly konnte das bestätigen: "Und wir waren nur am Schreien zwei, drei Stunden lang. Papa hat uns geweckt - guckt mal, guckt mal, die Mauer ist runter, und wir wollten alle nach Berlin."