Wochenlang abgesetzt: Mit diesen Gästen legt das "Riverboat" wieder ab

Leipzig - Nach drei langen Wochen Sendepause legt das " Riverboat " endlich wieder ab. Auf diese Gäste könnt Ihr Euch diesen Freitag in der MDR-Talkshow freuen.

Was seine Karriere angeht, ist Sabin Tambrea (41) oben auf. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Mit dabei ist ein ganzer Schwung Schauspieler, darunter auch Sabin Tambrea (41).

Er ergatterte nicht ohne Grund in Sebastian Fitzeks (54) Buchverfilmung "Der Heimweg" die Hauptrolle.



Der deutsch-rumänische Schauspieler ist für seine Vielseitigkeit auf der Bühne bekannt. Aktuell ist er unter anderem Teil der zweiten Staffel von "Oderbruch", die seit Ende Februar läuft.

Doch auch abseits des Schauspiels gibt es einige spannende Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel die der ehemaligen Eisschnellläuferin Gunda Niemann-Stirnemann (59).

In den 1990er Jahren war sie international die erfolgreichste Athletin auf ihrem Gebiet. Bis heute nimmt der Eisschnelllauf einen Teil ihres Lebens ein. Die Profi-Karriere hat sie mittlerweile gegen die Trainer-Tätigkeit getauscht.