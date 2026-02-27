Wochenlang abgesetzt: Mit diesen Gästen legt das "Riverboat" wieder ab
Leipzig - Nach drei langen Wochen Sendepause legt das "Riverboat" endlich wieder ab. Auf diese Gäste könnt Ihr Euch diesen Freitag in der MDR-Talkshow freuen.
Mit dabei ist ein ganzer Schwung Schauspieler, darunter auch Sabin Tambrea (41).
Er ergatterte nicht ohne Grund in Sebastian Fitzeks (54) Buchverfilmung "Der Heimweg" die Hauptrolle.
Der deutsch-rumänische Schauspieler ist für seine Vielseitigkeit auf der Bühne bekannt. Aktuell ist er unter anderem Teil der zweiten Staffel von "Oderbruch", die seit Ende Februar läuft.
Doch auch abseits des Schauspiels gibt es einige spannende Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel die der ehemaligen Eisschnellläuferin Gunda Niemann-Stirnemann (59).
In den 1990er Jahren war sie international die erfolgreichste Athletin auf ihrem Gebiet. Bis heute nimmt der Eisschnelllauf einen Teil ihres Lebens ein. Die Profi-Karriere hat sie mittlerweile gegen die Trainer-Tätigkeit getauscht.
Alle Gäste im Überblick
- Comedian Paul Panzer (54)
- Schauspieler Fritz Karl (58)
- Sänger Toni Kraus (29)
Eisschnelllauf-Legende Gunda Niemann-Stirnemann (59)
Schauspielerin Monika Baumgartner (79)
Holzbildhauermeisterin Lea Diehl
Schauspieler Sabin Tambrea (41)
Paul Panzer: Hat er wieder die Lacher auf seiner Seite?
Er ist einer der bekanntesten Comedian Deutschlands. Bunte Hemden, eine Hornbrille und natürlich die Nuschelstimme sind Paul Panzers (54) Markenzeichen auf der Bühne.
In seinem neuen Programm rechnet er mit Smartphones, KI und einer Welt, die ohne WLAN nervös wird ab.
Privat heißt er Dieter Tappert und tritt abseits seiner Kunstfigur ganz anders auf. Die starke Trennung macht seine Bühnenpräsenz noch prägnanter.
Mittlerweile ist Panzer nicht mehr von den deutschen Bühnen wegzudenken. Dabei hätte er abseits der Öffentlichkeit auch Tierforscher oder Schweißer werden können, verrät er.
Das Riverboat startet wie immer um 22 Uhr im MDR, Ihr könnt Euch die Folge aber auch danach in der Mediathek anschauen.
Titelfoto: Montage: Christophe Gateau/dpa; Montage: Georg Wendt/dpa