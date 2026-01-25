Eisprinzessin Marika Kilius über Drogen-Erfahrungen: "Hat überhaupt nichts gebracht"
Leipzig - Eislauflegende Marika Kilius (82) war am Freitagabend zu Gast im "Riverboat". In der Talkshow sprach die 82-Jährige über ihre sportliche Karriere, ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen und ihre Erfahrungen mit berauschenden Substanzen.
"Du hast auch schon mal einen Joint geraucht, habe ich gehört?", fragte Moderatorin Kim Fisher (56) die Weltmeisterin im Eiskunstlauf.
"Ja, aber der hat überhaupt nichts gebracht", erinnerte sich Klilius lachend zurück. "Und zwar war das bei 'Holiday on Ice'. Es waren ja damals schon 35 Wohnwagen, in denen die Leute rumgefahren sind." Meistens habe man nach der Show in einem der Wohnwagen gemütlich zusammengesessen.
"Da hat einer einen Joint geraucht und ich habe mich gefragt: Was ist das denn überhaupt? Ich probier das mal! Ich hab das probiert und überhaupt nichts gemerkt, erst später haben die mir erzählt, was das ist."
Da es bei ihr jedoch "nicht funktioniert" hatte, habe sie es dann jedoch auch nie wieder probieren müssen, so Kilius.
Mit 12 Jahren nimmt Kilius an den Olympischen Spielen teil
Vor 70 Jahren (1956) stand die gebürtige Frankfurterin (Main) im zarten Alter von 12 das erste Mal bei den Olympischen Spielen auf dem Eis.
"Die Olympiade war natürlich eine ganz andere Geschichte, als eine Weltmeisterschaft", sagte Kilius. "Damals war ich 12 Jahre alt und hätte eigentlich gar nicht mitmachen dürfen."
Der zu diesem Zeitpunkt amtierende Ministerpräsident von Hessen, Georg-August Zinn (SPD), der zugleich Mitglied im Olympischen Komitee gewesen war, habe sich erst um eine Sondergenehmigung kümmern müssen.
Nach der Kür mit ihrem Partner Franz Ningel (89) warf das Publikum jedoch zu ihrem Entsetzen mit Zitronen, Orangen und Aschenbechern: "Ich hab erst mal den Franz gefragt, was wollen die eigentlich?", erinnerte sich Kilius zurück. "Da hat er gesagt: Ja, die finden die Bewertung nicht gerecht." Schlussendlich belegten beide "nur" den 4. Platz bei den Olympischen Spielen und kehrten somit ohne eine der begehrten Medaillen in die Heimat zurück. Erst mit ihrem späteren sportlichen Partner Hans-Jürgen Bäumler (83) gelang der Sprung aufs olympische Podest.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa