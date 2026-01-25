Eisprinzessin Marika Kilius über Drogen-Erfahrungen: "Hat überhaupt nichts gebracht"

Leipzig - Eislauflegende Marika Kilius (82) war am Freitagabend zu Gast im " Riverboat ". In der Talkshow sprach die 82-Jährige über ihre sportliche Karriere, ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen und ihre Erfahrungen mit berauschenden Substanzen.

Die frühere Paarlauf-Weltmeisterin Marika Kilius (82). (Archiv) © Sebastian Gollnow/dpa

"Du hast auch schon mal einen Joint geraucht, habe ich gehört?", fragte Moderatorin Kim Fisher (56) die Weltmeisterin im Eiskunstlauf.

"Ja, aber der hat überhaupt nichts gebracht", erinnerte sich Klilius lachend zurück. "Und zwar war das bei 'Holiday on Ice'. Es waren ja damals schon 35 Wohnwagen, in denen die Leute rumgefahren sind." Meistens habe man nach der Show in einem der Wohnwagen gemütlich zusammengesessen.

"Da hat einer einen Joint geraucht und ich habe mich gefragt: Was ist das denn überhaupt? Ich probier das mal! Ich hab das probiert und überhaupt nichts gemerkt, erst später haben die mir erzählt, was das ist."

Da es bei ihr jedoch "nicht funktioniert" hatte, habe sie es dann jedoch auch nie wieder probieren müssen, so Kilius.