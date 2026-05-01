Zwangspause! Der MDR schmeißt das "Riverboat" aus dem Programm
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Leipzig - Fans des "Riverboats" müssen jetzt ganz stark sein: Die MDR-Talkshow legt eine einwöchige Pause ein.
Normalerweise flimmert ab 22 Uhr das "Riverboat" mit Moderatorin Kim Fisher (57) über die MDR-Bildschirme, am Freitag übernimmt allerdings eine "Klassiker"-Ausgabe der Talkshow das Ruder.
Rund zwei Stunden lang kann man sich hier dann die spannendsten Gäste vergangener Sendungen ansehen und alte Erinnerungen wieder aufleben lassen.
Anlass für den Ausfall einer neuen Episode ist natürlich der 1. Mai als Tag der Arbeit.
Bereits am kommenden Freitag, dem 8. Mai, läuft aber wieder wie gewohnt eine reguläre "Riverboat"-Folge im MDR. Dabei sind unter anderem Gäste wie der Musiker Sebastian Krumbiegel (59).
Titelfoto: MDR/Stephan Flad