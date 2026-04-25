Kleines Mädchen brachte sie auf die Idee: Ex-Dresdnerin organisiert Konzerte für Kinder in Kliniken
Leipzig - Musik ist die beste Medizin. Basierend auf diesem Gedanken organisierte Nicole John zusammen mit ihrer Freundin Nadja Benndorf vor 15 Jahren das erste Kinderklinikkonzert in Dresden. 36 Kliniken haben sie seitdem besucht, mit den Stars des deutschen Pop vor mehr als 9000 Kindern gespielt. Zu Gast im "Riverboat" erinnerte sich die Organisatorin an die Anfänge ihres Projekts - und erklärte, warum Musik ihrer Meinung nach so wichtig ist.
Die Idee zu den Kinderklinikkonzerten sei Nicole John, gelernte Notfallsanitäterin, während eines Einsatzes an Bord eines Rettungswagens gekommen. Ein Mädchen war schwer mit seinem Fahrrad verunglückt, erlitt dabei eine Hirnblutung und musste in eine Spezialklinik verlegt werden.
"Ich hab mir viele Gedanken darum gemacht, was mir helfen würde, wenn ich lange im Krankenhaus sein müsste. Ich war 19, bin gern auf Konzerte gegangen."
Auch diese würden dann in weite Ferne rücken, so die Notfallsanitäterin. "Und da hab ich mich gefragt, warum kann man die Konzerte nicht auch ins Krankenhaus holen?"
Zusammen mit Nadja Benndorf trat Nicole, die damals noch in Dresden wohnte, an das dortige Uniklinikum heran und überzeugte die Kinderkrebsstation von der Idee. "Das kam so gut an, wir wurden dann von den anderen Kinderstationen angesprochen, ob wir das nicht auch mal für alle anderen machen könnten."
36 Kliniken konnte der Verein des Duos seitdem besuchen und dabei Stars wie "Revolverheld", "Silbermond", Leony (28) oder auch Wincent Weiss (33) für ihre Sache gewinnen. "Das sind natürlich auch für sie die emotionalsten Konzerte, denn selten hat man als Künstler auf der Bühne ja diesen Eins-zu-eins-Kontakt. Natürlich laufen dann Tränen."
Nicole John: "Was wir damit ja auch verschenken, ist Zeit"
Dass die Konzerte auch kleine Wunder hervorrufen können, erlebte die Organisatorin bei einem Besuch in Neustadt in Holstein.
"Wir waren in einer Kinderklinik zusammen mit Gregor Hägele. Gregor ist ein Künstler, der sehr nahbar ist. Er hat erst auf dem Boden gesessen und die Kinder seine Gitarren anfassen lassen. Und irgendwann sagte er dann, wir stehen jetzt alle mal gemeinsam auf."
Unter den Kindern zu diesem Zeitpunkt: ein kleines Mädchen, das weder stehen noch laufen konnte - und in diesem Moment plötzlich aufstand.
"Und als sie dann so stand, sah sie ihre Mama und machte die ersten Schritte. Das war unser Wunder von Neustadt in Holstein."
Für die Vorsitzende des Vereins Kinderklinikkonzerte zeige der Moment, wie viel Musik bewegen könne. "Musik wird ja manchmal so stiefmütterlich behandelt oder auch die Kultur als Ganzes. Aber das zeigt, wie wichtig es ist, Musik an die richtigen Orte zu bringen. Und was wir damit ja auch verschenken, ist Zeit. Gerade im medizinischen Bereich ist das etwas, das oft sehr fehlt."
Die ganze Folge des MDR-"Riverboat" vom 25. April mit weiteren spannenden Gästen und Geschichten könnt Ihr in der ARD-Mediathek streamen.
Titelfoto: Montage: IMAGO / STAR-MEDIA + PR/Kinderklinikkonzerte e.V.