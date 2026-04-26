"Nicht zu fassen!?": So kam sächsischer Raumfahrt-Experte an Astronauten-Anzug von Bruce Willis

Leipzig/Mittweida - Raumfahrt made in Saxony ? Was nach viel Fantasie klingt, wird in Mittelsachsen Realität. Seit 1992 betreibt Diplomökonom und Weltraumexperte Tasillo Römisch (72) dort das Raumfahrtmuseum Mittweida samt der größten privaten Raumfahrtsammlung der Welt. Unter anderem dabei: der Astronauten-Anzug aus dem Actionfilm "Armageddon". Zu Gast im " Riverboat " verriet Römisch die verrückte Geschichte, wie er an diesen gelangte.

Der sächsische Weltraum-Experte Tasillo Römisch (72) war am Freitag zu Gast im "Riverboat". © IMAGO / STAR-MEDIA

Da kam sogar Moderator Wolfgang Lippert (74) ins Staunen. "Das ist ein herrlicher Kerl!", entfuhr es dem Talkshow-Profi da, während er immer wieder überrascht lachen musste. "Ist der nicht zu fassen!?", wollte er von seinen Gästen erfahren.

Der Grund für die Verblüffung: Um die Jahrtausendwende herum wollte Römisch, der auch an der Hochschule Mittweida unterrichtete, sein Raumfahrtmuseum mit einigen Stücken aus den USA ausschmücken. "Ich hatte natürlich viele russische Sachen. Und da hab ich die NASA angerufen und die sagten: 'Ja, kannste kriegen. 150.000 für so einen Anzug.' Das war nichts für mein kleines Portemonnaie."

Wie das Schicksal so wollte, nahm der ehemalige Hochschullehrer zu dieser Zeit regelmäßig an Auktionen in Beverly Hills teil. "Da war meist so 'ne kleine Zusammenkunft abends und ich hatte schon mitgekriegt, dass die Frau von Tom Hanks da ist. Und dann abends beim kleinen Dinner, vielleicht sieben, acht Leute, da kam erstmal Tom Hanks! Der wollte seine Frau wahrscheinlich abholen."

Der Raumfahrt-Enthusiast Römisch fand sich plötzlich mit dem Auktionsdirektor zu seiner Linken und Tom Hanks zu seiner Rechten wieder. "Und da haben wir uns lustig unterhalten. Und da hab ich mir gedacht: Fragst den Tom mal, ob er dir die Nummer von Bruce Willis geben kann."