Schock für "Zwischen Tüll und Tränen"-Star: Uwe Herrmann an Krebs erkrankt

Dresden - Schockierende Neuigkeiten von Uwe Herrmann (63)! Der Brautmodenausstatter ist an Krebs erkrankt.

Der sonst so fitte und energiegeladene Brautmodenpapst Uwe Herrmann (63) hat besorgniserregende Neuigkeiten verkündet. © privat

Laut einem Instagram-Post der Superillu wurde bei dem Dresdner kürzlich ein Merkelzellkarzinom im rechten Arm entdeckt. Dabei handelt es sich um eine seltene und hochgradig aggressive sowie bösartige Krebsart.

"Drei Tage nach der Diagnose wurde ich im Krankenhaus vorstellig, vier Tage später lag ich zum ersten von zwei Malen unterm Messer, jeweils mit Vollnarkose", erzählt der beliebte TV-Star im Interview mit dem Magazin.

Glücklicherweise konnten der gefährliche Tumor sowie mit ihm diverse Lymphknoten entfernt werden. Einer von ihnen war bereits mit Metastasen befallen.

Workaholic Uwe Herrmann habe noch im Krankenbett Brautkleider entworfen.

Seine Arbeit diente ihm vor allem als Ablenkung. Denn der Besitzer des Dresdner "Weißen Gewölbes" hätte wegen des Tumors beinahe seinen rechten Arm verloren, heißt es.

"Es macht nachdenklich, wenn so was passiert", so Herrmann.