Schock für "Zwischen Tüll und Tränen"-Star: Uwe Herrmann an Krebs erkrankt
Dresden - Schockierende Neuigkeiten von Uwe Herrmann (63)! Der Brautmodenausstatter ist an Krebs erkrankt.
Laut einem Instagram-Post der Superillu wurde bei dem Dresdner kürzlich ein Merkelzellkarzinom im rechten Arm entdeckt. Dabei handelt es sich um eine seltene und hochgradig aggressive sowie bösartige Krebsart.
"Drei Tage nach der Diagnose wurde ich im Krankenhaus vorstellig, vier Tage später lag ich zum ersten von zwei Malen unterm Messer, jeweils mit Vollnarkose", erzählt der beliebte TV-Star im Interview mit dem Magazin.
Glücklicherweise konnten der gefährliche Tumor sowie mit ihm diverse Lymphknoten entfernt werden. Einer von ihnen war bereits mit Metastasen befallen.
Workaholic Uwe Herrmann habe noch im Krankenbett Brautkleider entworfen.
Seine Arbeit diente ihm vor allem als Ablenkung. Denn der Besitzer des Dresdner "Weißen Gewölbes" hätte wegen des Tumors beinahe seinen rechten Arm verloren, heißt es.
"Es macht nachdenklich, wenn so was passiert", so Herrmann.
Uwe Herrmann meldet sich auf Instagram aus der Klinik
Besondere Folge "Zwischen Tüll und Tränen" am Freitag bei VOX
Schon am Montag hatte der Dresdner auf Instagram angekündigt, dass er in den nächsten Tagen über "unangenehme Dinge" sprechen müsse. Dazu postete er ein Bild aus der Zeit, als er die Diagnose bekam und im Krankenhaus lag.
"Diese Woche Freitag kommt eine Folge 'Zwischen Tüll und Tränen', allerdings anders, als die meisten von euch wahrscheinlich erwarten", teaserte Herrmann in seinem Post an. Ab 17 Uhr wird die Sendung auf VOX ausgestrahlt. Auf RTL+ ist sie ebenfalls abrufbar.
Außerdem wird der selbst ernannte Brautmodenpapst am 22. Mai um 22 Uhr zu Gast bei "Riverboat" (MDR) sein und über das Erlebte sprechen.
Titelfoto: Bidmontage: privat, Screenshot/Instagram/uweherrmanndresden