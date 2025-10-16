"Die Rosenheim-Cops" stand nach Tragödie kurz vor dem Aus: Dieser Kniff rettete die ZDF-Serie

München/Rosenheim - Das ZDF zeigt aktuell die 25. Staffel " Die Rosenheim-Cops " – und es ist kein Ende der Krimi-Serie in Sicht. Dabei stand das Format vor ein paar Jahren kurz vor dem Aus. Die Idee eines Produzenten riss das Ruder herum.

Ursula Maria Burkhart (v.l.n.r.), Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou, Sarah Thonig und Produzent Alexander Ollig. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Joseph Hannesschläger (†57) spielte von Beginn an Kriminalhauptkommissar "Korbinian Hofer", eine der zentralen Figuren bei "Die Rosenheim-Cops". Als er im Januar 2020 in München den Kampf gegen den Krebs verlor, stand die Serie vor einer großen Herausforderung, wie sich "Rosenheim-Cops"-Urgestein Karin Thaler (60) erinnert.

"Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ. Damit konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen", erzählte die "Marie Hofer"-Darstellerin der "AZ".

Während das Ermittler-Duo zuvor über eine längere Zeit konstant blieb, wurde es nach dem Tod von Hannesschläger öfter verändert. So wurde der Übergang für den TV-Zuschauer sanfter gestaltet.

Die aktuelle Staffel "Die Rosenheim-Cops" – die letzte mit Marisa Burger (52) als Sekretärin "Miriam Stockl" – läuft seit vergangener Woche im ZDF.