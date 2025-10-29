"Die Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler auf dem Abstellgleis: "Für Frauen über 60 ist es schwer"

München - Karin Thaler (60) steht seit fast einem Vierteljahrhundert für die ZDF-Serie " Die Rosenheim-Cops " vor der Kamera. Trotz dieses Erfolgs ist die Schauspielerin nicht mehr gefragt.

Karin Thaler (60) bekommt keine Job-Angebote mehr. © Tobias Hase/dpa

"Ich muss sagen, dass ich bis vor zwei Jahren immer noch unterschiedlichste Angebote bekommen habe", erzählt Thaler der "AZ". "Vieles konnte ich aber nicht machen. Mittlerweile kommt nichts mehr."

Der Grund für die Job-Misere trotz ihrer langjährigen Karriere? "Das ist eine Frage des Alters, denn für Frauen über 60 ist es schwer, neue Rollen zu bekommen. Das ist Fakt", meint Thaler, die bei "Die Rosenheim-Cops" seit knapp 25 Jahren die Stadträtin Marie Hofer spielt.

Verzweifelt ist die im niederbayerischen Deggendorf geborene Schauspielerin aber nicht. "Seit 40 Jahren stehe ich vor der Kamera und bin eigentlich in der Position, dass ich viele meiner Ziele erreicht habe", sagte sie.

"Natürlich wollte ich auch mal nach Hollywood, aber das hat nicht geklappt. So what. Ich stehe seit Jahren erfolgreich vor der Kamera und vertraue in die Zukunft. Irgendwas wird kommen."