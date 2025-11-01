Marisa Burger über wilde Partys bei "Die Rosenheim-Cops": "Sodom und Gomorrha"

München - Aktuell läuft die letzte Staffel " Die Rosenheim-Cops " mit Marisa Burger (52) als Kult-Sekretärin Miriam Stockl. Die Schauspielerin schaut mit Dankbarkeit auf ihre Zeit bei der ZDF-Serie zurück – und erinnert sich an wilde Partys.

Marisa Burger (53) aka Miriam Stockl steigt bei den "Rosenheim-Cops" nach der 25. Staffel aus. © ZDF/Christian A. Rieger

"Ich hab das Glück gehabt, dass ich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen hatte. Also sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera", schwärmt die 52-Jährige in ihrem Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch". "Sonst machst du das auch nicht 25 Jahre."

In der Zeit seien viele Freundschaften entstanden. "Also wirklich Freundschaften, wo ich sag', die nehm ich noch danach mit. Die bleiben mir", so Burger.

Am "Rosenheim-Cops"-Set hätten sich auch Pärchen kennengelernt, erzählt Burger: "Da gibt's Kinder."

Als sie an Partys mit der "Rosenheim-Cops"-Crew zurückdenkt, muss die Schauspielerin lachen. "Also man hat einfach viel mitgekriegt. […] Sodom und Gomorrha, Partys und so weiter."