Neuanfang nach "Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger spielt neue Hauptrolle abseits der TV-Kamera

München - Marisa Burger (52) steht nicht mehr als Miriam Stockl für " Die Rosenheim-Cops " vor der Kamera und ihre letzten Folgen flimmern in der 25. Staffel über die Bildschirme. Beruflich möchte sie der Schauspielerei aber treu bleiben.

Marisa Burger (52) möchte auf die Theaterbühne. © IMAGO / CHROMORANGE

Am Mittwochabend berichtete die Schauspielerin im Deutschen Theater München über ihre neuen Pläne, so die "AZ". Die anwesenden Fans der "Rosenheim-Cops" waren natürlich besonders gespannt darauf, wie Burger ihre berufliche Zukunft gestalten möchte.

Sich von der doch sehr erfolgreichen ZDF-Serie zu verabschieden, sei der 52-Jährigen nicht leicht gefallen. Immerhin habe sie eine TV-Rolle mit gutem und sicherem Einkommen aufgegeben. Um nicht von Ängsten geplagt zu werden, habe sie lange mit ihrem Ehemann gesprochen, so erzählte Burger.

"Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen", gestand die Schauspielerin und eröffnete dem Publikum direkt: "Und das hat auch geklappt."

Für ihren neuen Job muss die 52-Jährige allerdings München verlassen. "Ich geh' jetzt erst mal nach Berlin und Hamburg ins Winterhuder Fährhaus."