"Rote Rosen": Ein Schäferstündchen mit Folgen

Lüneburg - Haben sie noch eine weitere Chance? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ging die Beziehung zwischen Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 38) und Jorik (Remo Schulze, 36) erst kürzlich in die Brüche.

Schließlich lässt sich Jorik auf den Deal mit Julius ein. Er saniert den Dachstuhl des Askanier-Parks für wenig Geld, Julius verhilft ihm dafür in die Selbstständigkeit. Unterdessen erfährt Amelie von Hendriks Tod und lässt sich in einem schwachen Moment von Jorik trösten. Der macht sich direkt falsche Hoffnungen.

In der Folge gesteht Jorik den wahren Grund, warum er unbedingt bei ihr übernachten wollte. Er hat noch immer mit der Trennung zu kämpfen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, stellt Amelie ihrem Ex und Simon (Thore Lüthje, 31), den sie jüngst für einen Kuss ausnutzte, die Forderung, die Übernachtungsfrage selbst zu klären. Völlig überfordert wollen beide zurückstecken.

Fälschlicherweise glaubt halb Lüneburg, dass Amelie und Jorik wieder ein Paar sind, nachdem sie gemeinsam im Schlafzimmer entdeckt wurden. © NDR

Immerhin können er und Amelie sich nun aber endlich aussprechen. Jorik sieht ein, dass er Amelie zu sehr nach seinen Vorstellungen verbiegen wollte.

Durch die Trauerfeier von Hendrik kommen bei Amelie die schlimmen Erinnerungen an den Tod von ihrem Ex-Partner Torben bei ihr hervor. Sie ist froh, dass Jorik sie in diesen schweren Momenten unterstützt und er ihr zeigt, wie viel sie ihm bedeutet. Sie fühlt sich von ihm aufgefangen und so landen die beiden wieder einmal im Bett.

Das Schäferstündchen findet allerdings ein jähes Ende. Plötzlich stehen Simon und Henni (Jonna Weidner, 7) im Schlafzimmer. Kurz darauf weiß auch halb Lüneburg Bescheid, dass Amelie und Jorik wieder ein Paar zu sein scheinen. Die Freude darüber ist groß, so groß sogar, dass Johanna (Brigitte Antonius, 91) die beiden für die Wahl zum "Heidepaar 2024" angemeldet hat.

Ob Amelie und Jorik aus der Nummer noch einmal herauskommen, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.