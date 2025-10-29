Das Baby ist da! "Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle zum ersten Mal Vater geworden

Hamburg - Der ehemalige " Rote Rosen "-Star Sebastian Deyle (47) und seine Verlobte Pia Schombert (39) sind zum ersten Mal Eltern geworden!

"Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle (47) ist Vater geworden. © Bildmontage: Screenshot Instagram/sebastiandeyleofficial

Die freudige Botschaft verkündete der Schauspieler mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram: Die winzige Hand des Neugeborenen umklammert dabei den Finger der frischgebackenen Vaters.

"Hello world!", schreibt der 47-Jährige zu dem Foto aus der Sicht seines Sohnes. "Seit dem 27. Oktober 2025 um genau 22.07 Uhr bin ich auf dieser Welt.. ganz schön frisch hier", so Deyle liebevoll.

Stolz erklärt der Schauspieler: Sein Sohnemann wiege 3305 Gramm und sei 50 cm groß. Weiter schreibt der 47-Jährige aus Sicht seines Kindes: "Ich weine (fast) nie.. dafür meine Eltern andauernd."

"Sie sagen, ich bin ihr größtes Glück.. und ehrlich gestanden, seh ich das auch so", so der Schauspieler in seinem emotionalen Post weiter.