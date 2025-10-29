Das Baby ist da! "Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle zum ersten Mal Vater geworden
Hamburg - Der ehemalige "Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle (47) und seine Verlobte Pia Schombert (39) sind zum ersten Mal Eltern geworden!
Die freudige Botschaft verkündete der Schauspieler mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram: Die winzige Hand des Neugeborenen umklammert dabei den Finger der frischgebackenen Vaters.
"Hello world!", schreibt der 47-Jährige zu dem Foto aus der Sicht seines Sohnes. "Seit dem 27. Oktober 2025 um genau 22.07 Uhr bin ich auf dieser Welt.. ganz schön frisch hier", so Deyle liebevoll.
Stolz erklärt der Schauspieler: Sein Sohnemann wiege 3305 Gramm und sei 50 cm groß. Weiter schreibt der 47-Jährige aus Sicht seines Kindes: "Ich weine (fast) nie.. dafür meine Eltern andauernd."
"Sie sagen, ich bin ihr größtes Glück.. und ehrlich gestanden, seh ich das auch so", so der Schauspieler in seinem emotionalen Post weiter.
"Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle ist Vater eines Sohnes geworden
Im Juli hatten Deyle und seine Partnerin die Baby-Bombe platzen lassen, vor wenigen Wochen verkündeten die beiden auch das Geschlecht des Nachwuchses: Es wird ein Junge.
Stichtag für die Geburt wäre eigentlich erst der 30. Oktober gewesen. Doch der kleine Mann entschied sich wohl bereits drei Tage früher, das Licht der Welt zu erblicken.
Noch Ende September kündigte der Schauspieler an, wie er sich gemeinsam mit seiner Partnerin auf die Geburt vorbereite. Außerdem stellte er klar, bei der Geburt unbedingt mit im Kreißsaal dabei sein zu wollen.
Ob der Schauspieler seinen Worten treu geblieben ist? Weitere Details zur Geburt und den Befindlichkeiten der jungen Familie sind bislang noch nicht bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/sebastiandeyleofficial