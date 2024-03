"Rote Rosen": Amelie und Jorik kehren zurück, doch dann fliegen die Fetzen

Lüneburg - In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " feiern Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 37), Jorik (Remo Schulze, 35) und Henni (Jonna Weidner, 7) ein kleines Comeback - oder etwa nicht?

Doch sie hat die Rechnung ohne Carla (Maria Fuchs, 49) gemacht, denn die will die kleine Familie im Rosenhaus unterbringen. Britta (Jelena Mitschke, 46) erkennt jedoch ziemlich schnell, dass Amelie vom Familienleben gestresst ist und sich hier und da mit Notlügen kleine Auszeiten ergaunert.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommen die drei nach einem anstrengenden Familienurlaub mit Silke (Anna Bardorf, 63) und Gabi (Naomi Krauss, 57) zurück nach Lüneburg. Vor allem Amelie will die Ruhe und den Komfort des "Drei Könige" genießen.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) kann nicht fassen, dass Jorik länger in Lüneburg bleiben will. © NDR

Nach ihrem Urlaub wollten Amelie und Jorik eigentlich nur kurz in Lüneburg bleiben, doch Jorik wirft den Plan um. Er will Carla und Michael (Hanno Friedrich, 57) beim Aufbau des Westerndorfs helfen und plant einen Extra-Aufenthalt ein. Amelie ist stinksauer. Sie hat Angst, dass durch die vielen Stippvisiten in Lüneburg Hennis Heimweh immer größer wird.

Und schließlich behält sie recht. Henni will nicht zurück nach Avignon, weswegen Jorik überlegt, ein paar Tage länger in der alten Heimat zu bleiben. Amelie reagiert fassungslos.



Jorik fragt sich unterdessen, ob er die Abreise nur wegen seiner Tochter vor sich herschiebt oder er selbst der Grund dafür ist, weil er sich in Frankreich nicht wohlfühlt. In einem Gespräch mit Amelie geht er offen mit seinen Gedanken um und beide versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden.

Ausgerechnet dann erfährt Amelie, dass Jorik Christian bereits gebeten hat, ohne ihn zu planen. Amelie fühlt sich hintergangen und stellt Jorik ein Ultimatum. Entweder er und Henni begleiten sie nach Avignon oder es ist vorbei.

Wie sich Jorik entscheidet, seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.