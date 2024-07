Fans von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" können aufatmen

Die ARD-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" werden wohl weiterhin in einer Länge von 48 Minuten ausgestrahlt. © Fotomontage: ARD/Stefanie Jockschat, ARD/Christof Arnold

Im Mai hatte die ARD entschieden, dass die beiden beliebten Nachmittagsserien von Studio Hamburg und Bavaria Fiction bis 2027 im Programm bleiben, ihre Sendezeit sich aus Spargründen ab dem Jahr 2025 aber halbiert.

Wie DWDL berichtet, sollen die Verantwortlichen des Senders von dieser Entscheidung Abstand genommen und sie revidiert haben. Plötzlich sollen "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" doch wieder in einer Länge von 48 Minuten ausgestrahlt werden.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Beide Telenovelas werden in der Mediathek wie wild geklickt, "Sturm der Liebe" gehört trotz Sommerpause zu den gefragtesten Formaten auf Abruf.

Auf der anderen Seite mangelt es dem Sender einfach auch an Alternativen. Egal was die Verantwortlichen ausprobierten, an die Einschaltquoten der Serien kamen die "neuen" Formate nicht heran. Das Quiz "Frag mich was Leichteres" (6,3 Prozent im Schnitt), "Hofgeschichten" (6,4 Prozent) und "Leben.Live!" (4,2 Prozent) konnten kaum überzeugen.