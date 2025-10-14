Kehrt Lea Marlen Woitack noch einmal zu "Rote Rosen" zurück?

Hamburg/Lüneburg - Kehrt sie schon bald wieder zurück? In ein paar Wochen ist für Lea Marlen Woitack (38) in der beliebten ARD-Telenovela " Rote Rosen " Schluss. Ein Comeback kann sie sich durchaus vorstellen.

Lea Marlen Woitack (38) kann sich ein Comeback bei "Rote Rosen" vorstellen. © Philipp Schulze/dpa

Seit einem Jahr spielt die 38-Jährige die Hauptrolle der Svenja Jablonski, die nach dem reinsten Liebeschaos auf eine Konzert-Tournee geht und damit nicht nur Lüneburg, sondern auch die Serie verlassen wird. Aber ist der Abschied auch für immer?

"Es gibt in einer Telenovela immer eine Geschichte innerhalb einer Staffel. Ist diese Geschichte abgeschlossen, wird eine neue Geschichte etabliert", erklärte Woitack im Joyn-Interview. "Ich war ja als Hauptrose dort und als Hauptrose darf man leider nicht wiederkommen. Das ist leider nicht vorgesehen in dem Format."

Ihre Nachfolgerinnen Eva Maria Grein von Friedl (45) und Juana Nagel (28) stehen schon in den Startlöchern und übernehmen in den kommenden Wochen mehr und mehr das Kommando.

Auch wenn Woitack keinen Serientod gestorben ist, scheint ein Rosen-Comeback fast ausgeschlossen, auch wenn sie liebend gerne in die Telenovela zurückkehren würde. "Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich noch mal in den Toren Lüneburgs vorbeischauen dürfte", gestand die Schauspielerin.