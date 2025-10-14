Kehrt Lea Marlen Woitack noch einmal zu "Rote Rosen" zurück?
Hamburg/Lüneburg - Kehrt sie schon bald wieder zurück? In ein paar Wochen ist für Lea Marlen Woitack (38) in der beliebten ARD-Telenovela "Rote Rosen" Schluss. Ein Comeback kann sie sich durchaus vorstellen.
Seit einem Jahr spielt die 38-Jährige die Hauptrolle der Svenja Jablonski, die nach dem reinsten Liebeschaos auf eine Konzert-Tournee geht und damit nicht nur Lüneburg, sondern auch die Serie verlassen wird. Aber ist der Abschied auch für immer?
"Es gibt in einer Telenovela immer eine Geschichte innerhalb einer Staffel. Ist diese Geschichte abgeschlossen, wird eine neue Geschichte etabliert", erklärte Woitack im Joyn-Interview. "Ich war ja als Hauptrose dort und als Hauptrose darf man leider nicht wiederkommen. Das ist leider nicht vorgesehen in dem Format."
Ihre Nachfolgerinnen Eva Maria Grein von Friedl (45) und Juana Nagel (28) stehen schon in den Startlöchern und übernehmen in den kommenden Wochen mehr und mehr das Kommando.
Auch wenn Woitack keinen Serientod gestorben ist, scheint ein Rosen-Comeback fast ausgeschlossen, auch wenn sie liebend gerne in die Telenovela zurückkehren würde. "Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich noch mal in den Toren Lüneburgs vorbeischauen dürfte", gestand die Schauspielerin.
Lea Marlen Woitack übernimmt Rolle bei "Die Cooking Academy"
Auch wenn sie selbst zugegeben musste, dass es zeitnahes Comeback so gut wie ausgeschlossen ist, gab sie die Hoffnung noch nicht auf. "Ich lasse mich gerne überraschen", sagte sie.
Die Fans der 38 Jahre alten Schauspielerin müssen nach ihrem "Rote Rosen"-Abschied aber nicht auf sie verzichten. Woitack ist seit Anfang Oktober in der neuen Serie "Die Cooking Academy" zu sehen, die auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wird. Dort spielt sie die Rolle der Matilda Larsson, die Chefdozentin an der Academy of Culinary Arts ist.
Zudem ist sie seit dem Sommersemester 2022 noch als Professorin für Schauspiel an der Hochschule Macromedia München tätig.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa