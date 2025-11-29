"Rote Rosen": Als Daniel Jess bittet, das Kind zu bekommen, reagiert Lou schockiert

Lüneburg - Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Jess (gespielt von Juana Nagel , 29) ungewollt schwanger und will das ungeborene Kind eigentlich abtreiben. Doch Daniel (Daniel Fritz, 40) macht ihr ein Angebot.

Daniel (Daniel Fritz, 40) bereut seine Bitte an Jess, das Kind doch zu bekommen. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) reagiert fassungslos. © Fotomontage: NDR (2)

Jess macht Daniel und Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) deutlich, dass sie das Kind nicht austragen möchte. Wie in der Vorschau zu sehen ist, verkraftet Daniel das nur schwer. Lou schafft es aber, ihn zu überzeugen, dass ihr Familienglück auch ohne ein drittes Kind perfekt ist.

Sein Blick richtet sich mittlerweile nach vorne, gemeinsam mit Lou geht er zu einer Lesung von Jess. Wie sich herausstellt, war das aber keine gute Idee. Daniel flüchtet, als aus einem Buch zitiert wird, man solle die letzte Chance ergreifen. Kurz darauf begegnet er Jess. Er bittet sie, das Kind doch auszutragen.

Schnell bereut Daniel seine Bitte, die er vor Lou verheimlicht. Doch als Lou Jess um eine Unterschrift für die Klage gegen die Frauenarztpraxis bittet, erfährt sie geschockt davon. Sie reagiert fassungslos. Niemals hätte sie damit gerechnet, dass Daniel Jess auffordert, das Kind zu behalten.

Lou zieht sich verletzt zurück. Nach einiger Zeit können sich Daniel und sie aber aussprechen. Mit dem Ergebnis, dass sie auch ohne ein drittes Kind glücklich sind. Aber ist die Krise damit auch ausgestanden?