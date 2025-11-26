"Rote Rosen": Ellie ist verknallt in Jonas, doch der will nur seinen Spaß

Lüneburg - Es fließen Tränen! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Ellie (gespielt von Kim Biebow, 26) total verknallt in Jonas (Patrick Schlegel, 34), doch der hat ganz andere Sachen im Kopf.

Ellie (Kim Biebow, 26, r.) ist verknallt in Jonas, bekommt vor ihm aber keinen Ton heraus. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, traut sich Ellie nicht, auf Jonas zuzugehen. Sie bittet Toni (Sarah Buchholzer, 25), ihr ein Date mit Jonas zu vermitteln. Doch die hält das für keine so gute Idee.

Ellie hört Jess (Juana Nagel, 29) und Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) durch Zufall bei einem Gespräch über New-Adult-Romane zu. Da kommt ihr eine Idee: Ihre Diskussion könnten sie auch in einem Livestream führen und damit Werbung für den Buchladen machen. Jess sagt zu, doch Ellie fordert eine Gegenleistung: Jess soll ihr bei einem Date mit Jonas helfen.

Ellie hat Schmetterlinge im Bauch, doch wenn sie vor Jonas steht, kann sie kein Wort über ihre Lippen bringen. Jess springt ein und kann Jonas sogar überreden, auf dem Event in ihrem Buchladen vorzulesen.

Die Lesung inklusive des Livestreams ist ein voller Erfolg. Das macht nicht nur Jess glücklich, sondern auch Ellie, die sich so über den Erfolg freut, dass sie im Überschwang ihrer Gefühle Jonas küsst.