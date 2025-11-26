"Rote Rosen": Ellie ist verknallt in Jonas, doch der will nur seinen Spaß
Lüneburg - Es fließen Tränen! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" ist Ellie (gespielt von Kim Biebow, 26) total verknallt in Jonas (Patrick Schlegel, 34), doch der hat ganz andere Sachen im Kopf.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, traut sich Ellie nicht, auf Jonas zuzugehen. Sie bittet Toni (Sarah Buchholzer, 25), ihr ein Date mit Jonas zu vermitteln. Doch die hält das für keine so gute Idee.
Ellie hört Jess (Juana Nagel, 29) und Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) durch Zufall bei einem Gespräch über New-Adult-Romane zu. Da kommt ihr eine Idee: Ihre Diskussion könnten sie auch in einem Livestream führen und damit Werbung für den Buchladen machen. Jess sagt zu, doch Ellie fordert eine Gegenleistung: Jess soll ihr bei einem Date mit Jonas helfen.
Ellie hat Schmetterlinge im Bauch, doch wenn sie vor Jonas steht, kann sie kein Wort über ihre Lippen bringen. Jess springt ein und kann Jonas sogar überreden, auf dem Event in ihrem Buchladen vorzulesen.
Die Lesung inklusive des Livestreams ist ein voller Erfolg. Das macht nicht nur Jess glücklich, sondern auch Ellie, die sich so über den Erfolg freut, dass sie im Überschwang ihrer Gefühle Jonas küsst.
"Rote Rosen": Was will Jonas wirklich?
Ellie ist verliebt und schenkt Tonis Worten, dass Jonas nicht sehr verlässlich sei, keinen Glauben. Ihre gute Laune nutzt Ellie aus, um seine Versteigerung zu organisieren, dessen Erlös Bella (Alessia Mazzola, 25) und Elyas (Mehmet Daloglu, 29) zugutekommen soll, damit sie ihre Strandbar in Mexiko eröffnen können.
Doch dann folgt der Rückschlag. Ellie hat mit der unverbindlichen Art von Jonas zu kämpfen. Zu allem Überfluss bemerkt der bei einer gemeinsamen Gartenaktion mit Toni, dass sich die beiden recht sympathisch finden.
Es folgt eine Date-Absage, die Ellie verunsichert. Toni hatte mit ihrer Aussage wohl recht: Jonas will nur Spaß.
Wie Ellie das verkraftet, seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR