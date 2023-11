"Let's Dance"-Star fegt bei "Rote Rosen" übers Parkett

Tänzerin Oana Nechiti wird demnächst in einer Gastrolle in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen sein. © Nicolas Stöcken

Keine Geringere als Tänzerin Oana Nechiti (35) wird den Schauspielern Beine machen und dabei ihr Debüt vor der Kamera geben. Wie der Sender erklärte, spielt sich die 35-Jährige dabei selbst.

Sogar inhaltlich wurde bereits einiges verraten!

Carla (Maria Fuchs, 49) versucht mit einem Tanz-Event im Restaurant das Image des "Carlas" wieder ein wenig aufzupolieren. Dabei soll Gunter (Hermann Toelcke, 70), der vor Eifersucht tobt, als neuer Besitzer der Lokalität ausgerechnet mit Merles neuem Partner Silvio (Alberto Ruano, 48) zusammenarbeiten.

Da Gunter bei der Veranstaltung Merle beeindrucken und sich nicht bis auf die Knochen blamieren will, schnappt er sich mal kurz Oana, die mit ihm ein bisschen Salsa lernt.

Merle ist von dem Engagement amüsiert. Zum Abschlusstanz sucht sie sich dann auch noch ausgerechnet Gunter als Tanzpartner aus. Er fühlt sich bestätigt, doch Carla holt ihn schnell auf den Boden der Tatsachen zurück.

Die Anwesenheit von Oana, die in der "Let's Dance"-Sendung unter anderem an der Seite von Schauspieler Ralf Bauer (57) und Komiker Faisal Kawusi (32) um Punkte gekämpft hat, nutzte einige der Schauspiel-Kollegen, um direkt Anschauungsunterricht zu bekommen. So schwebte sie auch abseits der Kameras unter anderem mit Hakim-Michael Meziani (56) über das Parkett.