"Let's Dance"-Star übernimmt Gastrolle bei "Rote Rosen": Das ist so besonders daran

Lüneburg - Das war für alle Beteiligten eine große Herausforderung! Der taube Schauspieler und ehemalige "Let's Dance"-Star Benjamin Piwko (44) hat eine Gastrolle in der beliebten ARD-Telenovela " Rote Rosen " übernommen.

Der taube Schauspieler Benjamin Piwko (44) hat eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" übernommen. © Henning Kaiser/dpa

Insgesamt ist der 44-Jährige fünf Wochen in Lüneburg für Dreharbeiten. "Hier geht alles schnell, schnell. Ich liebe es", erklärte Piwko in der Landeszeitung, betonte aber, dass es bei anderen Filmproduktionen mehr Zeit gäbe. "Wenn die Kamera beginnt aufzunehmen, macht jemand für mich eine Handbewegung. Dann weiß ich: Jetzt geht es los."

Für die Macher der Serie war die Rolle aber eine große Herausforderung, da das Drehbuch von einer hörenden Person geschrieben wurde. "Gebärdensprache ist viel direkter", sagte Piwko, der intensiv an der Textvorlage arbeitete und zum besseren Verständnis auch Untertitel für seine Szenen verfasst hat.

Etwas kurios wurde es bei einer Szene, als Piwko in seiner Rolle als Mika an eine Tür klopfen soll. "Das macht für einen Tauben natürlich wenig Sinn", gestand Regisseur Laurenz Schlüter, der die Arbeit mit seinem Neuling sehr schätzt. "Benjamin hat mich mit seinem Talent und seiner Ausstrahlung begeistert. Er bringt eine Spielfreude ans Set, die inspirierend ist. Es ist faszinierend zu sehen, was er mit seinen Augen ausdrückt."

Und auch die Kollegen sind hellauf begeistert. "Es ist eine Bereicherung, mit Benjamin spielen zu dürfen", sagte etwa Francesco Oscar Schramm (19), der schnell ein paar Basics Gebärdensprache lernte. "Wir verstanden uns schon bei der ersten Begegnung gut und lachen viel."