Liebes-Comeback bei "Rote Rosen"? Ausgerechnet die beiden landen in der Kiste

Lüneburg - Was läuft da zwischen den beiden? Simon (gespielt von Thore Lüthje, 32) würde in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " nur allzu gern weiter in Lüneburg bleiben, doch Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) ist davon wenig begeistert. Das ändert sich allerdings!

Simon (Thore Lüthje, 32) will nur ungern wieder zurück auf den Darß. Im Gegensatz zu Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) würde Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) ihn gerne dauerhaft hierbehalten. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) begeistert, dass Simon wenig Interesse hat, zurück auf den Darß zu kehren.

Ihr Einmischen kommt aber nicht bei allen gut an, von Julius (Jan Stapelfeldt, 43) und Franka (Birthe Wolter, 44) bekommt sie einen Tadel. Als Simon beschließt zu bleiben, feiert Gisela ihren Triumph.

Valerie hingegen ist sichtlich genervt, das Simon mit Olivia ins Rosenhaus eingezogen ist. Mit einem gemeinsamen Dinner in Carlas neuem Bistro versucht er, die Wogen zu glätten.

Mit Erfolg, der Abend verläuft unerwartet gut, bis Simon durch Zufall den Verlobungsring eines anderen Gastes entdeckt. Valerie versteht die Situation falsch und glaubt, er wolle ihr einen Antrag machen.

Zum Glück können die beiden darüber lachen, oder ist da doch eine gewisse Anziehung zwischen zu spüren?