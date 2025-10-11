"Rote Rosen": Als Carla einen Ponyhof entdeckt, geschieht etwas Gruseliges
Lüneburg - Wagt sie den Neustart? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" ist bei Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) die Freude groß, als Michael (Hanno Friedrich, 59) früher als gedacht aus den USA nach Lüneburg kommt. Doch dann bemerkt sie, dass sie ihre Greencard zu spät beantragt hat - und das ist noch nicht alles!
Wie in der Vorschau zu sehen ist, erhalten Carla und Michael schlechte Nachrichten. Ein Tropensturm hat das Westerndorf zerstört. Zu allem Überfluss muss Carla jetzt auch noch ihr Missgeschick mit der Greencard beichten. Michael ist stinksauer, es kommt zu einem heftigen Streit.
Während eines Ausritts stößt Carla auf einen verlassenen Pferdehof, der seit mehreren Jahren zum Verkauf steht. Und das aus einem guten Grund, wie Gunter (Hermann Toelcke, 72) ihr verrät. Auf dem Dornenhof soll es spuken!
Kurz darauf erscheint Carla im Traum eine alte Frau, die wissen will, was Carla auf dem Hof zu suchen hat.
Davon unbeeindruckt ist Carla fest entschlossen, den Hof zu übernehmen, auch wenn das bei Gunter und Britta (Jelena Mitschke, 47) auf Unverständnis stößt. Letztlich spricht sich auch Michael dagegen aus.
"Rote Rosen": Carla wird im Traum von einem Gespenst heimgesucht
Noch immer findet Britta den Dornenhof unheimlich und will Carla den Kauf ausreden. Daher verschweigt sie ihr auch, dass sie den Inhaber kennt. Carla kommt jedoch dahinter, was zu einem Streit zwischen den beiden Frauen führt. Jetzt will sie erst recht den Hof kaufen - bis ihr erneut ein Gespenst begegnet.
Carla ist immer noch frustriert über das Verhalten ihrer Freunde, schließlich hatte sie sich mehr Unterstützung erhofft. Gunter gibt klein bei und will dem Verkäufer des Hofs auf den Zahn fühlen.
Um den Neuanfang schnell über die Bühne zu bringen, will Carla auf den Pferdehof ziehen. Auch wenn Britta das für überstürzt hält, unterstützt sie ihre Freundin. Die erste Nacht wird für die beiden aber sehr ungemütlich.
Was es mit dem düsteren Pferdehof auf sich hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR