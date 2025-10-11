"Rote Rosen": Als Carla einen Ponyhof entdeckt, geschieht etwas Gruseliges

Lüneburg - Wagt sie den Neustart? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist bei Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) die Freude groß, als Michael (Hanno Friedrich, 59) früher als gedacht aus den USA nach Lüneburg kommt. Doch dann bemerkt sie, dass sie ihre Greencard zu spät beantragt hat - und das ist noch nicht alles!

Bei einem Ausritt mit Gunter (Hermann Toelcke, 72) landet Carla (Maria Fuchs, 50) zufällig auf einem verlassenen Pferdehof, der seit Jahren zum Verkauf steht. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, erhalten Carla und Michael schlechte Nachrichten. Ein Tropensturm hat das Westerndorf zerstört. Zu allem Überfluss muss Carla jetzt auch noch ihr Missgeschick mit der Greencard beichten. Michael ist stinksauer, es kommt zu einem heftigen Streit.

Während eines Ausritts stößt Carla auf einen verlassenen Pferdehof, der seit mehreren Jahren zum Verkauf steht. Und das aus einem guten Grund, wie Gunter (Hermann Toelcke, 72) ihr verrät. Auf dem Dornenhof soll es spuken!

Kurz darauf erscheint Carla im Traum eine alte Frau, die wissen will, was Carla auf dem Hof zu suchen hat.

Davon unbeeindruckt ist Carla fest entschlossen, den Hof zu übernehmen, auch wenn das bei Gunter und Britta (Jelena Mitschke, 47) auf Unverständnis stößt. Letztlich spricht sich auch Michael dagegen aus.