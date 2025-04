"Rote Rosen": Als Tina Ben ihre Gefühle beichten will, plant er die Scheidungsparty

Zwischen Ben (Hakim-Michael Meziani, 57) und Tina (Katja Frenzel, 50) entwickeln sich wieder Gefühle. Halten sie trotzdem an der geplanten Scheidung fest? © NDR

Bei einem gemeinsamen Ausflug mit Ben und Louis (Jokke) ins Wendland kommen bei Tina Kindheitserinnerungen hoch. Ihr wird bewusst, wie sehr sie Deutschland vermisst hat, und sie beschließt, in Lüneburg zu bleiben. Ben unterstützt sie bei ihrer Entscheidung. Als sie gemeinsam zur "Heide-Rock-Nacht" wollen, knistert es wieder zwischen ihnen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, empfinden Ben und Tina wieder etwas füreinander. Dabei steht in wenigen Tagen ihre Scheidung auf dem Plan.

Als Tina von einem intensiven Tagtraum von Erinnerungen an ihre glücklichen Zeiten mit Ben eingeholt wird, beichtet sie Simon (Thore Lüthje, 32) ihre Situation. Auch wenn sie nicht genau sagen kann, was sie noch für Ben empfindet, so will sie die Scheidung auf keinen Fall.

In den kommenden Tagen wird dieses Gefühl immer stärker. Insgeheim hofft sie, dass es Ben ähnlich geht, aber sie traut sich nicht, ihn darauf anzusprechen. Als sie sich endlich trauen will, erfährt sie, dass er ihre Scheidung mit einer großen Party feiern will.