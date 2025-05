"Rote Rosen": Amelie macht Arthur einen überraschenden Antrag

Lüneburg - Geht sie darauf ein? Victoria (gespielt von Caroline Schreiber, 63) erneuert in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ihr verlockendes Angebot. Wenn Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) ihren Sohn Arthur (Vivian Frey, 43) heiratet, bekommt sie das Hotel geschenkt. Doch bislang war Arthur strikt dagegen.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) erkennt in einem sanften Moment, dass sie mit Arthur (Vivian Frey, 43) zusammen sein will - ohne Kompromisse! © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, beschäftigt sich Amelie dennoch weiterhin mit dem verführerischen Gedanken. Als sie Svenja (Lea Marlen Woitack, 38) im Hotel vertritt, lässt Victoria nicht locker und erneut ihr Angebot. Gleichzeitig stichelt sie wegen Arthurs Leichtlebigkeit, was bei Amelie zu einer Eifersuchtsattacke führt. Schnell wird ihr aber klar: Sie will Arthur!

Unmittelbar nach ihrem Amtsantritt zeigt ihr Julius (Jan Stapelfeldt, 42) mit einem Trick die Grenzen auf - mit Erfolg. In ihrem Ärger erinnert sich Amelie an Victorias Rat. Sie kann Julius loswerden, doch dafür muss sie Arthur heiraten!

Prompt werden Amelie und Arthur auch noch von Julius beim Küssen erwischt. Bei einem weiteren Verstoß droht er ihnen mit Rauswurf. Zunächst spielt Amelie noch mit dem Gedanken, zu kündigen, doch dann wird ihr klar, wie sehr sie an ihrer Zusammenarbeit mit Arthur hängt.

Also nimmt sie sich Victorias Vorschlag zu Herzen und macht Arthur einen überraschenden Antrag. Mit seiner Antwort hat Amelie aber nicht gerechnet, er lehnt ab! Wütend stellte er Victoria zur Rede, er will sich nicht länger von seiner Mutter manipulieren lassen.