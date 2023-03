"Rote Rosen": Amelie ruft unschöne Erinnerungen an ihr "altes Ich" hervor

Lüneburg - Sie hat große Pläne! Nach ihrer Rückkehr will Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 36) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " unbedingt den "Creative-Management-Award" gewinnen.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36, l.) setzt alles daran, das "Drei Könige" zu optimieren. Für einen Termin versetzt sie sogar Lilly. © Montage: NDR/ ARD/ Studio Hamburg Serienwerft, ARD

Wie in der Vorschau zu sehen ist, will sie dafür das "Drei Könige" optimieren. Mit ihrem Verhalten erinnert sie dabei an die "alte" Amelie, und das kommt überhaupt nicht gut an.

Merle (Anja Franke, 58) hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Erschrocken stellt sie fest, dass ihre alten Gefühle für Gunter (Hermann Toelcke, 69) wieder da sind. Bevor noch mehr passiert, entschließt sie sich, Hals über Kopf zurück nach Costa Rica zu reisen. Dafür lügt sie Gunter an und erklärt ihm, dass sie Udo in einer Notsituation helfen müsse.

Blöderweise ruft dieser kurz vor ihrem Abflug bei Gunter an. Ihre Notlüge fliegt auf! Gunter stellt Merle gekränkt zur Rede.

Sandra (Theresa Hübchen, 52) hält es nicht mehr aus. Um sich über ihre Gefühle klarzuwerden, braucht sie eine Auszeit. Spontan bleibt sie nach dem Umzug für ein paar Tage bei Nici (Lucy Hellenbrecht, 24) in Schwerin.

Bis sie eine Entscheidung getroffen hat, will Mathias (Makke Schneider, 48) seinem Liebes-Kontrahenten Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) aus dem Weg gehen. Doch dann treffen die beiden Männer unweigerlich aufeinander. Bernd wird von einem Hund gebissen, den Mathias als tollwütig ansieht. Schwebt Bernd jetzt in Lebensgefahr?